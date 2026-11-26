Тройка фаворитов представительницы Украины на песенном конкурсе в 2026 году

Автор: Коваленко Наталья

LELÉKA назвала артистов, за которых будет болеть на Нацотборе на Евровидение-2027 instagram.com/eurovision

Украинская певица LELÉKA, которая заняла девятое место с песней Ridnym на Евровидении-2026 в Вене, поделилась впечатлениями от лонг-листа Национального отбора на Евровидение-2027. В своем телеграм-канале артистка призналась, что уже определилась со своей тройкой фаворитов из 18 претендентов.

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Певица отметила, что конкурсные композиции еще не обнародованы, поэтому ее финальное мнение может измениться. Но сейчас она в восторге от творчества певиц Кажанны, GANNA и Povin'.

«Рада видеть артистов, за которых уже сейчас искренне болею. Даже есть тройка фаворитов. И хотя песен пока не слышала, и все еще может измениться, сейчас вам искренне признаюсь, что очень люблю творчество Кажанны и GANNA, и болею за Povin'. Пусть этот путь будет о музыке, смелости и своих людях», — написала исполнительница.

LELÉKA назвала фаворитов Нацотбора на Евровидение-2026 t.me/leleka_music

Напомним, в лонг-лист Нацотбора на Евровидение-2027 также вошли: ANKA, Epolets, FOLKULAKA, Hits Factory, MELOS, Мия Рамари, SKYLERR, STASYA, Влад Дарвин, Yagody, YAKAYA, Yarima, дуэт «Солідні люди» и Ульяна Шуба. Группу SPOKUSY дисквалифицировали из-за обвинений гитариста Игоря Черепанова в домогательствах к несовершеннолетним.

После живых прослушиваний музыкальный продюсер Дмитрий Шуров сформирует шорт-лист из 10 финалистов, а еще одного участника зрители смогут выбрать путем онлайн-голосования.

Финал украинского Национального отбора состоится в феврале 2027 года, а сам 71-й песенный конкурс Евровидение примет болгарский город Бургас в мае.