Коллектив убрали из лонглиста после скандала с гитаристом Игорем Черепанова

Автор: Коваленко Наталья

Организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2027 принял решение прекратить участие группы SPOKUSY в конкурсе. Об этом говорится в официальном заявлении Суспільного, обнародованном 26 ноября после внеочередного заседания.

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Причиной дисквалификации стало неэтичное поведение и высказывания сооснователя коллектива, гитариста и соавтора конкурсной песни Игоря Черепанова.

В Суспільном подчеркнули, что категорически осуждают отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними лицами.

Официальным основанием для исключения группы стало нарушение пункта 4.6 Правил Нацотбора, который требует от участников отсутствия неэтичного поведения или высказываний как во время участия в отборе, так и в прошлом.

Напомним, что скандал вокруг Черепанова разгорелся после того, как музыкальный менеджер Юлия Мантикора обнародовала скриншоты переписок 42-летнего музыканта с девочками-подростками.