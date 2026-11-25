Певица призналась, почему не подавала заявку на конкурс

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала свое отсутствие в лонг-листе Национального отбора на Евровидение-2027, который Суспільне обнародовало 24 ноября. Еще в сентябре артистка интриговала поклонников намеками на возможное возвращение на песенный конкурс, однако так и не подала заявку.

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В новом посте в Threads Злата объяснила, что на 2027 год у нее уже запланировано немало творческих проектов. В частности, звезда сцены готовит к выходу сразу три альбома, один из которых будет англоязычным, а также работает над большим сольным концертом в киевском Дворце спорта.

По словам артистки, подготовка к Евровидению требует полной отдачи на протяжении почти пяти месяцев. Певица считает, что ее конкурсное выступление и другие проекты могли бы потерять в качестве, если заниматься ими одновременно. Именно поэтому Огневич отказалась от этой идеи, однако не исключила, что в будущем еще может вернуться на сцену Евровидения.

«Ценю вашу поддержку, вижу много комментариев об ESC. У меня уже немало творческих планов на 2027-й. Это выпуск трех альбомов, один из которых будет англоязычным, а также подготовка к большому сольному концерту во Дворце спорта. Все эти проекты требуют много времени, энергии и максимальной концентрации. А Евровидение — это конкурс, которому, по моему мнению, нужно посвятить как минимум четыре-пять месяцев своей жизни, полностью погрузиться в подготовку, чтобы достойно представить Украину на международной арене. Для меня это большая ответственность, и я не хотела бы делать что-то наполовину. Поэтому в этом году я решила сосредоточиться на реализации уже запланированных творческих проектов. Но в будущем время покажет», — подчеркнула певица.

Напомним, что в 2013 году Злата Огневич уже представляла Украину на Евровидении в шведском Мальме с песней Gravity и заняла третье место.