18 артистов поборются за попадание в финал

Автор: Коваленко Наталья

Суспільное вещание обнародовало лонг-лист участников Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2027. В этом году в лонг-лист вошли 18 исполнителей и групп, которых музыкальный продюсер отбора Дмитрий Шуров (Pianoбой) вместе с командой выбрали из 217 поданных заявок.

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ANKA

Epolets

FOLKULAKA

GANNA

HITS' FACTORY

melos

Mia Ramari

Povin'

SKYLERR

SPOKUSY

Stasya

Vlad Darwin

YAGODY

YAKAYA

Yarima

Кажанна

«Солидные люди»

Ульяна Шуба

Имена потенциальных финалистов Шуров назвал 24 ноября в прямой трансляции на ютуб-канале «Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official». За право представлять Украину на международной сцене поборются как уже известные артисты, так и новички. Лонг-лист Нацотбора на Евровидение-2027

В ближайшее время всех 18 участников ждут очные прослушивания с участием Дмитрия Шурова, после которых сформируют список финалистов. Среди исполнителей лонг-листа, которые не пройдут в финал напрямую, проведут онлайн-голосование, где украинцы выберут еще одного финалиста.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2027 года. Победителя традиционно определят по сумме баллов профессионального жюри и зрителей.