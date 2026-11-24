Нацотбор на Евровидение-2027: объявлен лонглист участников
18 артистов поборются за попадание в финал
Суспільное вещание обнародовало лонг-лист участников Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2027. В этом году в лонг-лист вошли 18 исполнителей и групп, которых музыкальный продюсер отбора Дмитрий Шуров (Pianoбой) вместе с командой выбрали из 217 поданных заявок.
Читай также: Белла Хадид появилась обнаженной на обложке и заговорила о хронических проблемах со здоровьемИмена потенциальных финалистов Шуров назвал 24 ноября в прямой трансляции на ютуб-канале «Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official». За право представлять Украину на международной сцене поборются как уже известные артисты, так и новички. Лонг-лист Нацотбора на Евровидение-2027
- ANKA
- Epolets
- FOLKULAKA
- GANNA
- HITS' FACTORY
- melos
- Mia Ramari
- Povin'
- SKYLERR
- SPOKUSY
- Stasya
- Vlad Darwin
- YAGODY
- YAKAYA
- Yarima
- Кажанна
- «Солидные люди»
- Ульяна Шуба
В ближайшее время всех 18 участников ждут очные прослушивания с участием Дмитрия Шурова, после которых сформируют список финалистов. Среди исполнителей лонг-листа, которые не пройдут в финал напрямую, проведут онлайн-голосование, где украинцы выберут еще одного финалиста.
Финал Нацотбора состоится в феврале 2027 года. Победителя традиционно определят по сумме баллов профессионального жюри и зрителей.