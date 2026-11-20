Слушайте премьеру неожиданного дуэта

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Jerry Heil и хорватский исполнитель Baby Lasagna выпустили совместную песню под названием Meow. Премьера трека состоялась на официальном ютуб-канале Jerry Heil 20 ноября, но пока без клипа.

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Бывшие участники песенного конкурса Евровидение анонсировали совместную композицию еще 16 ноября в инстаграме, а затем показали тизер будущего видео.

В нем Jerry Heil появилась в одежде конца XIX века и эмоционально бросила нож в сторону Baby Lasagna. Лезвие вонзилось в стену рядом с картиной над головой хорватского музыканта, который посмотрел на нож, а затем перевел взгляд на певицу.

Напомним, что в финале Евровидения-2024 в Мальме Baby Lasagna занял второе место с песней Rim Tim Tagi Dim, а Jerry Heil вместе с alyona alyona завоевала третье место с треком Teresa & Maria.