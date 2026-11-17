Дмитрий и Назарий Яремчук прокомментировали ссоры с Марией Яремчук

Автор: Коваленко Наталья

Сыновья легендарного украинского певца Назария Яремчука, Дмитрий и Назарий, прокомментировали давние слухи о серьезном конфликте со своей единокровной сестрой Марией Яремчук.

Ранее братья признавались, что не поддерживают связь с родственницей, однако в свежем интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» Дмитрий заверил, что никакой громкой ссоры не было. По его словам, возникали лишь определенные нюансы вокруг создания документального фильма «Яремчук: Несравненный мир красоты», инициатором которого выступила Мария, но сейчас все обиды остались в прошлом.

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«Мы никогда не ссорились. У нас в кое-чем было, вот с этим фильмом… Я скажу, каждый хочет что-то выдернуть. Там были некоторые нюансы. Я бы не хотел к этому возвращаться. Были нюансы с приглашением нас на тот фильм. Ну, не будем же мы останавливаться на каких-то деталях. Лично у меня нет к ней никаких… Думаю, у брата тоже. У нас нет никаких причин для каких-то скандалов. Мы никогда не ссорились», — подчеркнул Дмитрий.

Также Яремчуки рассказали, что 30 ноября, в день рождения отца, организуют в Киеве большой концерт его памяти. Марию тоже приглашали выступить на сцене, однако она вынуждена была отказаться. Дмитрий и Назарий относятся к этому с полным пониманием, поскольку у певицы сейчас маленький ребенок и ей сложно приехать в столицу.

Отдельно артисты затронули вопрос отцовского наследства. После смерти Назария Яремчука в июне 1995 года все его имущество и права были разделены по закону между всеми тремя детьми — сыновьями от первого брака Дмитрием и Назарием и дочерью Марией от второго брака.

Братья уточнили, что основные авторские права на большинство хитов принадлежат композиторам и поэтам, тогда как дети певца унаследовали смежные права, а также авторские права на несколько композиций, которые написал сам Назарий Яремчук.

«Вы знаете, все как по закону! Но хочется сказать, что песни настолько легендарные, что кто может кому запретить петь "Червону руту", "Родину", "Стожари" и многие другие. Кстати, "Гай, зелений гай" в последние годы получил такое возрождение!», — отметил Назарий.