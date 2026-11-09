Елена Тополя после развода и секс-скандала планирует вернуться к псевдониму Alyosha

Певица отказалась от псевдонима два года назад

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Елена Тополя готовится к очередным изменениям в своей карьере. После развода с лидером группы «Антитіла» Тарасом Тополей и скандала с утечкой интимного видео, артистка заговорила о возможном возвращении сценического имени Alyosha, под которым она стала популярной.

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В интервью для «Суспільне Одеса» исполнительница рассказала, что обсуждала идею возвращения псевдонима с подписчиками в соцсетях и получила огромную волну поддержки. По ее словам, имя Alyosha с самого начала создавалось на английском языке с ориентиром на мировой рынок и имеет значение «Божьего света».

Исполнительница также высказала свое мнение относительно песен, созданных на русском языке в начале ее творческого пути.

«И те песни, даже русские песни, но они наши. Они наши. Мы росли вместе со всем этим. Это наша история, наша жизнь. Это наши события. Это нельзя вырезать», — подчеркнула певица, добавив, что единство общества и поддержка культуры должны строиться через общие ценности, а не принуждение.

Точной даты возвращения к прежнему имени артистка пока не назвала, однако отметила, что это может произойти уже в ближайшее время.