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Евровидение-2027: объявлен официальный список стран-участниц

Сенсационный дебют Канады и возвращение Северной Македонии после 4-летнего перерыва

Автор: Коваленко Наталья
Евровидение-2027: объявлен официальный список стран-участниц
Евровидение-2027: объявлен официальный список стран-участниц eurovision.com

Организаторы Евровидения-2027 официально обнародовали список стран, чьи вещатели подтвердили участие в 71-м песенном конкурсе. В мае 2027 года за победу в болгарском городе Бургас будут соревноваться представители 36 стран.

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Впервые за всю историю Евровидения к конкурсу присоединится Канада. Это стало возможным после того, как канадский вещатель получил полноправное членство в Европейском вещательном союзе (EBU) в июле 2026 года.

Кроме того, в 2027 году состоится возвращение Северной Македонии после четырехлетнего перерыва.

Испания и Словения пока не приняли окончательного решения относительно участия. EBU пошла навстречу вещателям и продлила им дедлайн для подтверждения до декабря.

Список стран-участниц Евровидения-2027

  1. Албания
  2. Армения
  3. Австралия
  4. Австрия
  5. Азербайджан
  6. Бельгия
  7. Болгария
  8. Канада
  9. Хорватия
  10. Кипр
  11. Дания
  12. Эстония
  13. Финляндия
  14. Франция
  15. Грузия
  16. Германия
  17. Греция
  18. Израиль
  19. Италия
  20. Латвия
  21. Литва
  22. Люксембург
  23. Мальта
  24. Молдова
  25. Черногория
  26. Северная Македония
  27. Норвегия
  28. Польша
  29. Португалия
  30. Румыния
  31. Сан-Марино
  32. Сербия
  33. Швеция
  34. Швейцария
  35. Украина
  36. Великобритания

Напомним, что полуфиналы и грандиозный финал пройдут 11, 13 и 15 мая 2027 года на Arena Burgas. Жеребьевка полуфиналов состоится в январе.

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Теги:
Евровидение, песенный конкурс, шоу-бизнес

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