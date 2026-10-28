Евровидение-2027: объявлен официальный список стран-участниц
Сенсационный дебют Канады и возвращение Северной Македонии после 4-летнего перерыва
Евровидение-2027: объявлен официальный список стран-участниц eurovision.com
Организаторы Евровидения-2027 официально обнародовали список стран, чьи вещатели подтвердили участие в 71-м песенном конкурсе. В мае 2027 года за победу в болгарском городе Бургас будут соревноваться представители 36 стран.
Читай также: Сериалы Netflix: лучшие на неделе 19 – 25 октября 2026 годаВпервые за всю историю Евровидения к конкурсу присоединится Канада. Это стало возможным после того, как канадский вещатель получил полноправное членство в Европейском вещательном союзе (EBU) в июле 2026 года.
Кроме того, в 2027 году состоится возвращение Северной Македонии после четырехлетнего перерыва.
Испания и Словения пока не приняли окончательного решения относительно участия. EBU пошла навстречу вещателям и продлила им дедлайн для подтверждения до декабря.
Список стран-участниц Евровидения-2027
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Канада
- Хорватия
- Кипр
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Напомним, что полуфиналы и грандиозный финал пройдут 11, 13 и 15 мая 2027 года на Arena Burgas. Жеребьевка полуфиналов состоится в январе.