Астафьева рассказала о спорах с Никитиным из-за возможного возрождения группы NikitA

Певица объяснила, почему не верит в возвращение коллектива

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица, ведущая и модель Даша Астафьева рассказала о возможном возвращении к музыкальной карьере и почему ей не удалось прийти к согласию с продюсером Юрием Никитиным касательно перезапуска группы NikitA.

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В интервью 24 Каналу артистка призналась, что окончательно не завершила музыкальную карьеру и время от времени появляется на сцене на благотворительных мероприятиях. В частности, Даша принимает участие в проектах друзей — например, группы Курган & Agregat.

«Я хочу уточнить, что я не завершила свою музыкальную карьеру. Иногда я выступаю, но в основном это благотворительные события. Также поддерживаю группу "Курган & Agregat", с участниками которой я дружу и которых уважаю за все, что они делают. Я всегда готова с ними работать и выступать», — поделилась звезда.

Недавно певица обсуждала с продюсером Юрием Никитиным идею вернуть прежние хиты коллектива, переведя их на украинский язык. Однако взгляды на будущее проекта существенно разошлись.

«Мы с Юрием обсуждали такую ​​возможность. Я неоднократно предлагала перевести эти песни на украинский и спеть их. Но Юрий в своем стиле, как всегда, ждет случая создать новую группу NikitA. В это я очень сильно не верю, ведь не представляю группу NikitA без ее участниц. К сожалению, в этот раз наши интересы не совпали», — объяснила Даша.