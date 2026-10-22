«Жалею об этом»: Валевская призналась, почему отказалась от дуэта с Кузьмой Скрябиным

Певица вспомнила съемки в проекте «Шанс»

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Наталья Валевская в интервью изданию «Фокус» поделилась воспоминаниями о лидере группы «Скрябин» Андрее Кузьменко, который сыграл важную роль в начале ее карьеры.

По словам звезды сцены, Кузьма Скрябин был человеком, который поверил в нее и максимально поддерживал на разных этапах ее становления как артистки.

«Он был чрезвычайно искренним, обладал прекрасным чувством юмора, а его "подколки" и сарказм создавали особую атмосферу», — отметила исполнительница.

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Наталья призналась, что до сих пор жалеет об упущенной возможности выпустить дуэтную песню с Кузьмой. Во время репетиции возникло недопонимание с бэк-вокалисткой Андрея, из-за чего Валевская отказалась от совместного трека.

«Когда-то Андрей предложил мне спеть с ним дуэтом. Для меня это было невероятным счастьем. Однако во время репетиции его бэк-вокалистка начала со мной соревноваться, пытаясь продемонстрировать собственные вокальные возможности и буквально перепеть меня. Я тогда была еще молодой артисткой. Не хватило смелости отвести Андрея в сторону и объяснить, что происходит. В результате просто отказалась от дуэта, не объяснив ему настоящей причины. Сегодня жалею об этом, ведь Андрей считал меня другом», — поделилась Валевская.

Несмотря на это, музыкант оставил певице композицию «Вода в огонь». Валевская отметила, что для нее огромная честь исполнять эту песню.

Также певица вспомнила забавный момент со съемок программы «Шанс» в Египте, где Кузьма традиционно был душой компании. После рабочего дня команда проекта собралась попеть украинские песни.

«Там были участники проекта, представители съемочной команды и Виталий Козловский. Отдыхали, шутили, пели украинские песни многоголосием. Это были не просто посиделки, а настоящая творческая атмосфера, в которой все чувствовали себя свободно. Андрей всегда был душой компании… На следующее утро мы узнали, что один из гостиничных номеров был буквально разнесен: оторваны светильники, повреждены вещи. Кто именно это сделал, я не знаю, ведь ушла в свой номер раньше остальных. Но этот эпизод до сих пор вызывает улыбку, когда вспоминаю те времена», — рассказала артистка.