Никитин рассекретил, сколько стоит пригласить Сердючку на корпоратив

Сколько зарабатывает Андрей Данилко за одно выступление

Автор: Коваленко Наталья

Музыкальный продюсер Юрий Никитин в интервью Василию Тимошенко раскрыл гонорары Андрея Данилко в образе Верки Сердючки за выступления на частных мероприятиях. По его словам, стабильной суммы нет, а финальная стоимость зависит от масштаба события, локации и заказчика.

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Сейчас выступление Сердючки на корпоративе стоит от 30 до 100 тысяч долларов (от 1,35 млн гривен до 4,5 млн гривен). Продюсер подчеркнул, что команда тщательно изучает потенциальных заказчиков перед подтверждением. Также он отметил, что Сердючка всегда выступает в полном составе шоу-балета и музыкантов.

«Нет постоянной цифры ни у одного артиста. Это зависит от того, где и на кого ты работаешь… Это полноценный перформанс. Только полный состав на сцене. Мы никогда не выступаем, чтобы Сердючка была только с "мамой"», — объяснил Юрий.

Никитин напомнил, что до 2014 года Данилко имел опыт участия в грандиозных корпоративах со звездами мирового уровня — Rammstein, Робби Уильямсом, Кайли Миноуг и Кристиной Агилерой. Но самый прибыльный период карьеры Сердючки был в начале ее пути и после выхода культового альбома «Ха-ра-шо!». Также он отметил, что Сердючка входит в пятерку самых популярных артистов в истории Евровидения.