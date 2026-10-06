Евровидение-2027: Чехия официально отказалась от участия и трансляции

Объявленная причина отказа страны от конкурса

Автор: Коваленко Наталья

Национальный вещатель Чехии (Česká televize) объявил о вынужденной паузе в песенном конкурсе Евровидение. Чешская республика не будет отправлять своего представителя в 2027 году, а также полностью откажется от трансляции музыкального события.

Причины отказа вещатель обнародовал на своих официальных страницах в соцсетях. В заявлении объяснили, что участие в Евровидении требует значительных программных, производственных и организационных ресурсов.

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«Eurovision Song Contest — это масштабный проект со значительными программными, продюсерскими и организационными требованиями. В связи с текущими корректировками бюджета Чешское телевидение приняло решение не принимать участия в конкурсе 2027 года», — отмечается в официальном заявлении вещателя.

Представители вещателя также подчеркнули, что решение касается исключительно сезона 2027 года. Оценка целесообразности участия происходит каждый год отдельно, поэтому сейчас Česká televize не делает долгосрочных прогнозов касательно сроков возвращения на сцену Евровидения.

Вещатель подтвердил, что не будет покупать лицензию на трансляцию Евровидения-2027. Однако фанаты конкурса все равно смогут отдавать свои голоса за фаворитов. Голоса чешских зрителей во время шоу будут засчитываться в общую международную категорию «Rest of the World» (Остальной мир).

Чешский вещатель обратился со словами благодарности ко всем исполнителям, которые годами достойно представляли страну на международной арене, а также к фанам.

«Мы хотели бы поблагодарить всех наших представителей, которые в предыдущие годы с большой отдачей, талантом и креативностью представляли чешскую музыкальную сцену на международном уровне. Большая благодарность также фанатам и поклонникам Евровидения, которые долгое время поддерживали чешских артистов. "Евровидение" остается для нас исключительной платформой, объединяющей музыку, творчество и публику по всей Европе», — резюмировала команда вещателя.