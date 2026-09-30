Злата Огневич заинтриговала возможным возвращением на Евровидение-2027

Певица прокомментировала слухи об участии в Нацотборе

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская певица Злата Огневич заинтриговала поклонников вероятным участием в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2027. Поводом для слухов стал релиз ее новой англоязычной песни Fighter, которую слушатели сразу начали считать потенциальным конкурсным треком.

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Информацию о своем возвращении на Евровидение спустя 14 лет артистка прокомментировала в эфире радиостанции «Хит FM».

Когда радиоведущие спросили певицу, планирует ли она снова бороться за право представить Украину на конкурсе, Огневич не стала ни подтверждать, ни опровергать.

«Слухи так просто никогда не возникают», — загадочно ответила исполнительница, чем еще больше подогрела интерес аудитории.

Напомним, что Злата только с третьей попытки победила на Нацотборе в 2013 году. Тогда она заняла третье место с песней Gravity на конкурсе в Швеции.