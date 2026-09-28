Детское Евровидение-2026: кто победил в украинском Нацотборе
Результаты голосования
Представительницей Украины на Детском Евровидении-2026 станет 11-летняя Эрика Колесниченко из города Белая Церковь. В финале Нацотбора, состоявшемся 26 сентября, девочка одержала победу с энергичной песней «НЕ колискова», автором которой выступила певица Светлана Тарабарова.
Читай также: 46-летняя Соломия Витвицкая впервые стала мамой и показала фото с сыномПобедителя определяли по сумме баллов от звездного жюри (Дмитрий Шуров и SKYLERR) и зрителей, голосовавших в приложении «Дія» (всего проголосовали более 77 тысяч украинцев).
Эрика Колесниченко и ее главная конкурентка Злата Солоненко набрали одинаковое общее количество баллов (по 11), однако по правилам конкурса победу одержала Эрика, так как получила наивысшую оценку именно от зрителей.
Итоговая таблица баллов
- Эрика Колесниченко: жюри — 5, зрители — 6 (11 баллов)
- Злата Солоненко: жюри — 6, зрители — 5 (11 баллов)
- Марко Сердинский: жюри — 4, зрители — 4 (8 баллов)
- Анастасия Пошедина: жюри — 2, зрители — 3 (5 баллов)
- Роман Дорошенко: жюри — 3, зрители — 1 (4 балла)
- Дмитрий Карабет: жюри — 1, зрители — 2 (3 балла)
Напомним, что финал песенного конкурса Детское Евровидение-2026 состоится 24 октября 2026 года на Мальте в концертном зале Malta Fairs & Conventions Centre в поселке Та-Кали.