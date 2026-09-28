Детское Евровидение-2026: кто победил в украинском Нацотборе

Результаты голосования

Автор: Коваленко Наталья

Представительницей Украины на Детском Евровидении-2026 станет 11-летняя Эрика Колесниченко из города Белая Церковь. В финале Нацотбора, состоявшемся 26 сентября, девочка одержала победу с энергичной песней «НЕ колискова», автором которой выступила певица Светлана Тарабарова.

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Победителя определяли по сумме баллов от звездного жюри (Дмитрий Шуров и SKYLERR) и зрителей, голосовавших в приложении «Дія» (всего проголосовали более 77 тысяч украинцев).

Эрика Колесниченко и ее главная конкурентка Злата Солоненко набрали одинаковое общее количество баллов (по 11), однако по правилам конкурса победу одержала Эрика, так как получила наивысшую оценку именно от зрителей.

Итоговая таблица баллов

Эрика Колесниченко: жюри — 5, зрители — 6 (11 баллов) Злата Солоненко: жюри — 6, зрители — 5 (11 баллов) Марко Сердинский: жюри — 4, зрители — 4 (8 баллов) Анастасия Пошедина: жюри — 2, зрители — 3 (5 баллов) Роман Дорошенко: жюри — 3, зрители — 1 (4 балла) Дмитрий Карабет: жюри — 1, зрители — 2 (3 балла)

Напомним, что финал песенного конкурса Детское Евровидение-2026 состоится 24 октября 2026 года на Мальте в концертном зале Malta Fairs & Conventions Centre в поселке Та-Кали.