Анжелик Киджо стала первой африканской артисткой со звездой на Аллее славы в Голливуде

Пятикратная обладательница «Грэмми» расплакалась во время церемонии открытия

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная певица из Бенина Анжелик Киджо стала первой африканской музыканткой, получившей именную звезду на Голливудской Аллее славы. 66-летняя обладательница пяти статуэток премии «Грэмми» посвятила эту высокую награду всему Африканскому континенту и подчеркнула его определяющую роль в формировании современной музыкальной культуры. В комментарии для BBC артистка вспомнила о собственных корнях и важности поддержки талантов.

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«Эта звезда — для всего континента. Без блюза, который принесли с собой африканцы, не существовало бы ни R&B, ни рок-н-ролла, соула или джаза. Все это происходит из Африки», — подчеркнула Киджо, призвав развивать музыкальную индустрию на континенте.

На торжественной церемонии в Лос-Анджелесе артистку поддержали актеры Уиллем Дефо и Джимон Хонсу, нигерийский исполнитель Adekunle Gold и глава Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший.

Во время открытия звезды Анжелик не сдержала слез, отметив, что больше всего мечтала о том, чтобы ее родители увидели этот момент и плоды труда, который они в нее вложили.

Анжелик Киджо имеет в своем активе 18 альбомов, 17 номинаций на «Грэмми», является послом доброй воли ЮНИСЕФ и основательницей фонда Batonga Foundation для поддержки молодых женщин Бенина.