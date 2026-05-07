Обновленный рейтинг по прогнозам букмекеров

Автор: Коваленко Наталья

Украина вылетела из ТОП-10 фаворитов Евровидения-2026 за неделю до конкурса

За неделю до старта 70-го юбилейного конкурса Евровидение-2026 в Вене Украина вылетела из десятки фаворитов конкурса в прогнозах букмекеров. Представительница нашей страны LELÉKA с песней Ridnym на данный момент занимает 11-ю строчку в общем рейтинге участников. Сейчас букмекеры оценивают шансы на победу украинской артистки всего в 2%.

Главным фаворитом конкурса остается Финляндия (Линда Лампениус и Пит Паркконен), чьи шансы на триумф выросли до 33%. В тройку лидеров также входят Греция (14%) и Дания (11%).

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2026 eurovisionworld.com

Несмотря на падение в общем списке, шансы Украины на выход в финал остаются очень высокими — 92%. Вероятность победы именно в своем полуфинале оценивается в 16%.

Напомним, что LELÉKA выйдет на сцену Евровидения-2026 под номером 12 во втором полуфинале, который состоится 14 мая.