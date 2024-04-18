Что посмотреть в кино: премьеры недели 18-24 апреля 2024 года
Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.
В четверг, 18 апреля 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.
На этой неделе в украинский прокат выйдет семь кинолент. В этом списке есть фильмы ужасов, триллеры, мелодрама, боевик, драма и мультфильм.
Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 18-24 апреля 2024 года
Заклятие. Зарождение зла
Год выпуска - 2023
Жанр: ужасы
Страна: Аргентина
Режиссер: Тамае Гаратегу
Премьера в Украине: 18 апреля
1931 год. Эмилия, мятежная и непокорная девушка, сослана отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые со временем становятся все более сильными. Чтобы обрести свободу, Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его обитательниц.
Земля короля
Год выпуска - 2023
Жанр: триллер
Страна: Дания
Режиссер: Николай Арсель
Премьера в Украине: 18 апреля
Изнуренный за годы военной службы Людвиг Кален (Мадс Миккельсен) получает от короля разрешение заниматься земледелием на отдаленных землях. Речь о вересковых пустошах на севере Дании. В благодарность за возделывание земель, ранее считавшихся для этого непригодными, король обещает Калену дворянский титул. На месте выясняется, что болотистые земли – самая маленькая проблема, с которой столкнется Кален. Здешний землевладелец Шинкель (Симон Беннебьёрг) считает отведенные королем земли своими. Его власть в этих краях столь же безгранична, как и его жестокость.
Любовь, ложь и кровопролитие
Год выпуска - 2024
Жанры: триллер, мелодрама
Страны: США, Великобритания
Режиссер: Роуз Глас
Премьера в Украине: 18 апреля
Нелюдимая менеджер тренажерного зала влюбляется в амбициозную бодибилдерку, которая в погоне за своей мечтой направляется в Вегас. Их страсть выливается в опасное происшествие, которое затянет их обоих в сети преступных связей.
Манкимэн
Год выпуска - 2024
Жанры: триллер, боевик
Страны: США, Канада
Режиссер: Джордан Пил
Премьера в Украине: 18 апреля
Недавно уволенный бывший преступник, живущий в Индии, пытается приспособиться к миру корпоративной жадности и размывание духовных ценностей. Молодой человек решает кампанию мести коррумпированным лидерам, которые убили его мать и продолжают систематически преследовать бедных и бесправных.
На острие клинка
Год выпуска - 2023
Жанр: драма
Страна: Франция
Режиссер: Венсан Перес
Премьера в Украине: 18 апреля
Париж, 1887 год. Клемана Лаказа (Рошди Зем) все знают как непревзойденного мастера дуэлей. Хотя этот вид разрешения споров вне закона, среди высокого общества дуэли распространены. Соревнуются со шпагами, мечами и огнестрельным оружием в руках. К Лаказу обращается за помощью суфражистка Мари-Роуз Астье (Дория Тилье). Она давно и самоотверженно борется за права женщин и хочет вызвать на дуэль журналиста, который своими статьями бросал тень на ее деятельность.
Пушистые супергерои
Год выпуска - 2023
Жанры: мультфильм, приключения, анимация
Страна: Австралия
Режиссеры: Рикард Куссо, Таня Венсан
Премьера в Украине: 18 апреля
Прошел год с тех пор, как вомбат Мэгги Диггинс прославилась как супергерой. Ей и ее другу Свити установили памятник на главной площади города. Теперь у каждого есть специальное приложение, позволяющее обратиться за помощью к этой парочке. Проблемы у горожан очень разные, так что вскоре жизнь Мэгги может превратиться в бесконечную прочистку забитых труб. И вот случается событие, которое может нарушить мирный уклад жизни навсегда. Хитрый хамелеон изобрел технологии, с помощью которых переносит кого-либо в вымышленный цифровой мир. Не понимая, где они на самом деле находятся, животные начинают действовать в интересах злодея. Только Мэгги и Свити смогут остановить этот беспорядок.
Эбигейл
Год выпуска - 2024
Жанры: триллер, ужасы
Страна: США
Режиссеры: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт
Премьера в Украине: 18 апреля
После того как группа преступников похищает балерину, дочь влиятельного деятеля преступного мира, они укрываются в изолированном особняке, не подозревая, что заперты внутри не с обычной девочкой.