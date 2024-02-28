Что посмотреть в кино: премьеры недели 29 февраля-6 марта 2024 года
Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.
В четверг, 29 февраля 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.
На этой неделе в украинский прокат выйдет пять кинолент. В этом списке есть продолжение популярной фантастики, драмеди, приключенческий мультфильм, комедия и фэнтези.
Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 29 февраля-6 марта 2024 года
Дюна 2
Год выпуска - 2023
Жанры: фантастика, драма, боевик, приключения
Страны: США, Канада
Режиссер: Дени Вильнёв
Премьера в Украине: 29 февраля
События разворачиваются на пустынной планете Арракис, где добывается самое ценное в мире вещество "специи". Потомок Дома Атридов Пол (Тимоти Шаламе) присоединяется к фременам, действующим под руководством Стилгара (Хавьер Бардем). Вместе с ним его мать Джессика (Ребекка Фергюсон). Они отправляются на встречу страшному и неотвратимому будущему – войне, которая охватит все известные уголки империи.
Оставлены
Год выпуска - 2023
Жанры: драма, комедия
Страна: США
Режиссер: Александер Пейн
Премьера в Украине: 29 февраля
Встречай лауреата премий "Золотой Глобус", "Выбор критиков" и номинант на премию "БАФТА" на большом экране! Фильм режиссера Александра Пейна рассказывает историю скупого учителя начальной школы Новой Англии, вынужденного остаться в кампусе во время рождественских каникул, чтобы присматривать за детьми, которым некуда идти. Однако вскоре его неприязнь перерастает в неожиданную дружбу с одним из учеников и шеф-кухаркой школы, только что потерявшей сына во Вьетнаме.
Прощай, монстр
Год выпуска - 2022
Жанры: приключения, анимация
Страна: Китай
Режиссер: Цзяньмин Хуан
Премьера в Украине: 29 февраля
В волшебном мире тысячи островов появился опасный Темный Маг. Молодой чародей бросил ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему придется преодолеть недоверие других волшебников, снова обрести силу и справиться со злом еще раз.
Романтик
Год выпуска - 2023
Жанр: комедия
Страна: Франция
Режиссер: Тибо Сегуен
Премьера в Украине: 29 февраля
Сезар – музыкант, играющий на улицах Монмарта. Три года назад он внезапно исчез из жизни Саломи, не сказав ни слова любви и не объяснив причин. Теперь он возвращается в Париж с намерением вернуть расположение любимой. Однако неожиданная новость об отцовстве изменяет его планы. Сезар вынужден начать двойную игру, скрывая свою трехлетнюю дочь и став тем, кем он не является на самом деле.
Чудо на праздники
Год выпуска - 2024
Жанры: приключения, фэнтези
Страна: Норвегия
Режиссер: Микал Ховланд
Премьера в Украине: 29 февраля
В одном тайном городе, который невозможно найти на карте, начинают готовиться к праздникам. Здесь живут мастера, осуществляющие детские мечты. Обычно все хотят пряник или игрушку. Вдруг в городе появляется девочка, которая имеет необычное желание - ей срочно нужна настоящая семья, иначе работники мрачного приюта, откуда она убегала, найдут ее и отправят обратно!