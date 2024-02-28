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Что посмотреть в кино: премьеры недели 29 февраля-6 марта 2024 года

Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.

Автор: Сайко Леся
Что посмотреть в кино: премьеры недели 29 февраля-6 марта 2024 года
Что посмотреть в кино: премьеры недели 29 февраля-6 марта 2024 года
kinofilms.ua

В четверг, 29 февраля 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов. 

На этой неделе в украинский прокат выйдет пять кинолент. В этом списке есть продолжение популярной фантастики, драмеди, приключенческий мультфильм, комедия и фэнтези. 

Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 29 февраля-6 марта 2024 года

Дюна 2

Год выпуска - 2023 

Жанры: фантастика, драма, боевик, приключения

Страны: США, Канада

Режиссер: Дени Вильнёв

Премьера в Украине: 29 февраля

События разворачиваются на пустынной планете Арракис, где добывается самое ценное в мире вещество "специи". Потомок Дома Атридов Пол (Тимоти Шаламе) присоединяется к фременам, действующим под руководством Стилгара (Хавьер Бардем). Вместе с ним его мать Джессика (Ребекка Фергюсон). Они отправляются на встречу страшному и неотвратимому будущему – войне, которая охватит все известные уголки империи.

Афиша кинотеатров
Афиша кинотеатров
kinofilms.ua

Оставлены

Год выпуска - 2023 

Жанры: драма, комедия

Страна: США

Режиссер: Александер Пейн

Премьера в Украине: 29 февраля

Встречай лауреата премий "Золотой Глобус", "Выбор критиков" и номинант на премию "БАФТА" на большом экране! Фильм режиссера Александра Пейна рассказывает историю скупого учителя начальной школы Новой Англии, вынужденного остаться в кампусе во время рождественских каникул, чтобы присматривать за детьми, которым некуда идти. Однако вскоре его неприязнь перерастает в неожиданную дружбу с одним из учеников и шеф-кухаркой школы, только что потерявшей сына во Вьетнаме.

Афиша кинотеатров
Афиша кинотеатров
kinofilms.ua

Прощай, монстр

Год выпуска - 2022 

Жанры: приключения, анимация

Страна: Китай

Режиссер: Цзяньмин Хуан

Премьера в Украине: 29 февраля

В волшебном мире тысячи островов появился опасный Темный Маг. Молодой чародей бросил ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему придется преодолеть недоверие других волшебников, снова обрести силу и справиться со злом еще раз.

Афиша кинотеатров
Афиша кинотеатров
kinofilms.ua

Романтик

Год выпуска - 2023 

Жанр: комедия

Страна: Франция

Режиссер: Тибо Сегуен

Премьера в Украине: 29 февраля

Сезар – музыкант, играющий на улицах Монмарта. Три года назад он внезапно исчез из жизни Саломи, не сказав ни слова любви и не объяснив причин. Теперь он возвращается в Париж с намерением вернуть расположение любимой. Однако неожиданная новость об отцовстве изменяет его планы. Сезар вынужден начать двойную игру, скрывая свою трехлетнюю дочь и став тем, кем он не является на самом деле.

Афиша кинотеатров
Афиша кинотеатров
kinofilms.ua

Чудо на праздники

Год выпуска - 2024

Жанры: приключения, фэнтези

Страна: Норвегия

Режиссер: Микал Ховланд

Премьера в Украине: 29 февраля

В одном тайном городе, который невозможно найти на карте, начинают готовиться к праздникам. Здесь живут мастера, осуществляющие детские мечты. Обычно все хотят пряник или игрушку. Вдруг в городе появляется девочка, которая имеет необычное желание - ей срочно нужна настоящая семья, иначе работники мрачного приюта, откуда она убегала, найдут ее и отправят обратно!

Афиша кинотеатров
Афиша кинотеатров
kinofilms.ua

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Теги:
фильмы, киноафиша, кино, кино в Киеве

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