Что известно о фильме «24 часа в килзоне в Украине»

Автор: Коваленко Наталья

Документальная лента британского телеканала Sky News «24 часа в киллзоне в Украине» завоевала награду международной премии «Эмми» в категории «Новости». Фильм посвящен бойцам батальона «Сила Свободы» 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины.

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О триумфе документалки в Нью-Йорке сообщил украинский журналист и продюсер ленты Азад Сафаров на своей странице в фейсбуке. Картина Sky News стала единственной работой об Украине среди номинантов и на данный момент уже собрала более двух миллионов просмотров на ютубе.

Фильм снимали в октябре 2025 года на восточном фронте. Съемочная группа провела одни сутки на передовой вместе с украинскими защитниками, которые находились всего в 200 метрах от врага под постоянными атаками ударных дронов. Главный фокус истории — 6-часовая спасательная операция по эвакуации раненых бойцов, в которой вместе с украинскими военными участвовал и один российский военнопленный.

«Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых побратимов и вытаскивают их из самых безвыходных ситуаций. Мы были свидетелями операции по спасению, которая длилась 6 часов. В операции принимали участие украинцы и 1 пленный россиянин. Каждый год на Emmy подаются тысячи фильмов со всего мира. Даже быть ее номинантом — это престижно. Именно поэтому больше всего я радуюсь, что завтра во многих американских новостях будет о фильме из Украины. А еще радуюсь, что наш корреспондент назвал батальон со сцены в благодарственной речи», — поделился эмоциями Сафаров.