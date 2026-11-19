Актриса позировала с Лиамом Хемсвортом и Джошем Хатчерсоном

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс порадовала поклонников франшизы «Голодные игры» редкими архивными фото со съемок. 36-летняя кинозвезда опубликовала в инстаграм-сториз серию ранее не виданных снимков со своими партнерами по съемочной площадке — 36-летним Лиамом Хемсвортом и 34-летним Джошем Хатчерсоном.

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На первом снимке Лоуренс позирует между Хемсвортом и Хатчерсоном на взлетной полосе на фоне самолета. Кадр она дополнила игривой подписью: «Девушки просто хотят повеселиться».

На другой фотографии звездная троица прогуливается вместе, причем Лиам и Джош одеты в одинаковые забавные шапки в виде панд. Еще на одном снимке актеры запечатлены во время совместного перелета на частном самолете.

Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт и Джош Хатчерсон прославились на весь мир благодаря ролям Китнисс Эвердин, Гейла Хоторна и Пита Мелларка в четырех оригинальных фильмах саги, которые выходили с 2012 по 2015 год.

Ностальгическая публикация появилась накануне премьеры нового приквела — «Голодные игры: Рассвет жатвы». В этой ленте Лоуренс и Хатчерсон снова вернутся к своим культовым ролям.

Дженнифер Лоуренс с Лиамом Хемсвортом и Джошем Хатчерсоном instagram.com/jlaw