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Кэмерон Диас вернулась на большие экраны в фильме Плохой день

Звезда Ангелов Чарли предстанет перед публикой в ​​новом образе уже в декабре этого года.

Автор: Дмитрий Сыч
Кэмерон Диас вернулась на большие экраны в фильме Плохой день
Диас сыграла главную роль в комедийном боевике
youtube Netflix Ukraine

Фильм "Плохой день/Bad Day" обзавелся трейлером. Потоковая платформа "Нетфликс" обнародовала первый трейлер комедийного боевика, главную роль в котором исполнила американская актриса Кэмерон Диас. Последняя известна по фильмам "Ванильное небо", "Маска", "Все без ума от Мэри , "Отпуск по обмену" и франшизе "Ангелы Чарли".

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В центре истории – мать-одиночка по имени Джой. В самый сложный день своей жизни она пытается сдержать обещание, которое дала дочери.

Компанию Диас на съемочной площадке составили Эд О'Нилл, Даниэль Брукс и Бен Шварц. Режиссером фильма стал Джейк Зиманский, известный по комедии "Свадебный разгром".

Премьера "Плохого дня" на стриминге запланирована на 11 декабря 2026 года.

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Более десяти лет назад Кэмерон Диас отошла от работы в кино, чтобы посвятить больше времени семье. В начале 2025-го актриса вернулась на экраны после продолжительного перерыва в фильме Netflix "Снова в деле".

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Теги:
новинки кино, кино, трейлер, Кэмерон Диас, актриса, Netflix

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