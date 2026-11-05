Кэмерон Диас вернулась на большие экраны в фильме Плохой день

Звезда Ангелов Чарли предстанет перед публикой в ​​новом образе уже в декабре этого года.

Фильм "Плохой день/Bad Day" обзавелся трейлером. Потоковая платформа "Нетфликс" обнародовала первый трейлер комедийного боевика, главную роль в котором исполнила американская актриса Кэмерон Диас. Последняя известна по фильмам "Ванильное небо", "Маска", "Все без ума от Мэри , "Отпуск по обмену" и франшизе "Ангелы Чарли".

Читай также: Иллюзия обмана 3 – фильм продублирован Magic Brothers

В центре истории – мать-одиночка по имени Джой. В самый сложный день своей жизни она пытается сдержать обещание, которое дала дочери.

Компанию Диас на съемочной площадке составили Эд О'Нилл, Даниэль Брукс и Бен Шварц. Режиссером фильма стал Джейк Зиманский, известный по комедии "Свадебный разгром".

Премьера "Плохого дня" на стриминге запланирована на 11 декабря 2026 года.

Читай также: 28 лет спустя: Храм костей – представлен трейлер хоррора

Более десяти лет назад Кэмерон Диас отошла от работы в кино, чтобы посвятить больше времени семье. В начале 2025-го актриса вернулась на экраны после продолжительного перерыва в фильме Netflix "Снова в деле".