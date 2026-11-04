Александр Рудинский объявил о длительной паузе в кинокарьере

Почему актер решил взять перерыв в съемках

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер Александр Рудинский, чья карьера в последние годы вышла на международный уровень, удивил поклонников неожиданным заявлением. Звезда сериала «Тиха Нава» и фильма «Потяг "Червона рута"» решил взять паузу в съемках. В интервью Oboz.ua 29-летний артист признался, что после насыщенного съемочного графика ему необходима эмоциональная и физическая перезагрузка.

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«Сейчас планирую взять достаточно длительную паузу в киносъемках – минимум на полгода. Просто больше не хочу пока сниматься. Хочу отдохнуть, чтобы снова соскучиться по этому процессу», — рассказал Рудинский.

Полностью оставлять работу актер не собирается. Александр планирует посвятить свободное время игре на театральной сцене, семье и студентам. Рудинский преподает актерское мастерство в КНУТКТ имени Ивана Карпенко-Карого и сейчас активно привлекает своих учеников к практической работе.

«Буду заниматься театром, семьей, студентами. Сейчас я с ними мало вижусь. Мы параллельно еще снимаем продолжение сериала "Перші ластівки", поэтому я приглашаю их на площадку. Кое-кто уже даже успел попробовать себя в кадре — сказать первые реплики на камеру», — поделился он.

Напомним, что перед объявлением о паузе Александр Рудинский принял участие в международной ленте об подрыве «Северного потока-2», где сыграл вместе с обладателями «Оскара» Эдриеном Броуди и Шоном Пенном. Съемки проходили в Хорватии, Болгарии и на открытом море, однако подробности сюжета и собственной роли актер пока держит в тайне из-за соглашения о неразглашении.