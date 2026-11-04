АфишаАфиша
Русский Українська

Александр Рудинский объявил о длительной паузе в кинокарьере

Почему актер решил взять перерыв в съемках

Автор: Коваленко Наталья
Александр Рудинский объявил о длительной паузе в кинокарьере
Александр Рудинский объявил о длительной паузе в кинокарьере instagram.com/sasha_rudinskiy

Украинский актер Александр Рудинский, чья карьера в последние годы вышла на международный уровень, удивил поклонников неожиданным заявлением. Звезда сериала «Тиха Нава» и фильма «Потяг "Червона рута"» решил взять паузу в съемках. В интервью Oboz.ua 29-летний артист признался, что после насыщенного съемочного графика ему необходима эмоциональная и физическая перезагрузка.

Читай также: Новая избранница Владимира Дантеса запостила фото певца в постели

«Сейчас планирую взять достаточно длительную паузу в киносъемках – минимум на полгода. Просто больше не хочу пока сниматься. Хочу отдохнуть, чтобы снова соскучиться по этому процессу», — рассказал Рудинский.

Полностью оставлять работу актер не собирается. Александр планирует посвятить свободное время игре на театральной сцене, семье и студентам. Рудинский преподает актерское мастерство в КНУТКТ имени Ивана Карпенко-Карого и сейчас активно привлекает своих учеников к практической работе.

«Буду заниматься театром, семьей, студентами. Сейчас я с ними мало вижусь. Мы параллельно еще снимаем продолжение сериала "Перші ластівки", поэтому я приглашаю их на площадку. Кое-кто уже даже успел попробовать себя в кадре — сказать первые реплики на камеру», — поделился он.

Напомним, что перед объявлением о паузе Александр Рудинский принял участие в международной ленте об подрыве «Северного потока-2», где сыграл вместе с обладателями «Оскара» Эдриеном Броуди и Шоном Пенном. Съемки проходили в Хорватии, Болгарии и на открытом море, однако подробности сюжета и собственной роли актер пока держит в тайне из-за соглашения о неразглашении.

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, пауза, Александр Рудинский

Статьи по теме

Алина Блажкевич сообщила о переезде из Киева и пожаловалась на цены перевозки
Алина Блажкевич сообщила о переезде из Киева и пожаловалась на цены перевозки
Евровидение-2027: объявлен первый участник песенного конкурса
Евровидение-2027: объявлен первый участник песенного конкурса
"Много негатива": Сумская раскрыла причину обрезки волос
"Много негатива": Сумская раскрыла причину обрезки волос
Новая избранница Владимира Дантеса запостила фото певца в постели
Новая избранница Владимира Дантеса запостила фото певца в постели
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 26 октября – 1 ноября 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 26 октября – 1 ноября 2026 года
Милла Йовович эмоционально обратилась к старшей дочери в день ее 19-летия
Милла Йовович эмоционально обратилась к старшей дочери в день ее 19-летия

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK