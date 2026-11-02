АфишаАфиша
Русский Українська

Майкл Дуглас рассказал о жизни Джека Николсона после исчезновения с экранов

Что известно о состоянии 89-летнего актера

Автор: Коваленко Наталья
Майкл Дуглас рассказал о жизни Джека Николсона после исчезновения с экранов
Майкл Дуглас рассказал о жизни Джека Николсона после исчезновения с экранов
Getty Images

Голливудский актер Майкл Дуглас поделился редкими подробностями о жизни своего давнего друга Джека Николсона, который практически не появляется на публике.

Читай также: Екатерина Тышкевич показала первые фото выписки из роддома

Как пишет Variety, во время встречи с поклонниками в Уэльсе, где Дуглас презентовал свои новые мемуары «One Helluva Ride», актер вспомнил о сотрудничестве и дружбе с 89-летним трехкратным обладателем «Оскара». Хотя они никогда не играли вместе в одном кадре, Дуглас выступил продюсером знаменитой драмы 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки», которая принесла Николсону одну из его главных кинонаград.

Майкл рассекретил, что продолжает общаться с Джеком. По его словам, Николсон хорошо себя чувствует и сейчас наслаждается заслуженным отдыхом.

«Я бы очень хотел сыграть вместе с Джеком. Но он больше не работает. С ним все в порядке. Он просто исчез, я это знаю. Я до сих пор вижусь с ним, он чувствует себя хорошо. Джек сидит у себя дома и ходит там в домашних тапочках. Так бывает. Он это заслужил. Он на несколько лет старше меня, так что я его прекрасно понимаю», — рассказал Дуглас.

Джек Николсон не снимался в кино с 2010 года, когда на экраны вышла комедия «Как знать...». Несмотря на то, что 89-летний актер официально так и не объявлял о завершении карьеры, он практически полностью отказался от светской жизни.

Один из редких публичных выходов звезды состоялся в феврале 2025 года на праздновании 50-летия шоу Saturday Night Live, куда он пришел вместе с дочерью Лоррейн.

Джек Николсон в 2025 году
Джек Николсон в 2025 году
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
Майкл Дуглас, Джек Николсон, шоу-бизнес

Статьи по теме

Сумская показалась с новой прической и наградой
Сумская показалась с новой прической и наградой
Alyona Alyona раскрыла свой вес до операции по уменьшению желудка
Alyona Alyona раскрыла свой вес до операции по уменьшению желудка
Лиев Шрайбер в новом сериале засветил символический одесский браслет
Лиев Шрайбер в новом сериале засветил символический одесский браслет
Первый продюсер Никитюк раскрыл ее гонорар на заре карьеры
Первый продюсер Никитюк раскрыл ее гонорар на заре карьеры
Екатерина Тышкевич показала первые фото выписки из роддома
Екатерина Тышкевич показала первые фото выписки из роддома
Тарабарова в мини-юбке показала прогулку с мужем на Мальте
Тарабарова в мини-юбке показала прогулку с мужем на Мальте

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK