Майкл Дуглас рассказал о жизни Джека Николсона после исчезновения с экранов

Что известно о состоянии 89-летнего актера

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Майкл Дуглас поделился редкими подробностями о жизни своего давнего друга Джека Николсона, который практически не появляется на публике.

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Как пишет Variety , во время встречи с поклонниками в Уэльсе, где Дуглас презентовал свои новые мемуары «One Helluva Ride», актер вспомнил о сотрудничестве и дружбе с 89-летним трехкратным обладателем «Оскара». Хотя они никогда не играли вместе в одном кадре, Дуглас выступил продюсером знаменитой драмы 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки», которая принесла Николсону одну из его главных кинонаград.

Майкл рассекретил, что продолжает общаться с Джеком. По его словам, Николсон хорошо себя чувствует и сейчас наслаждается заслуженным отдыхом.

«Я бы очень хотел сыграть вместе с Джеком. Но он больше не работает. С ним все в порядке. Он просто исчез, я это знаю. Я до сих пор вижусь с ним, он чувствует себя хорошо. Джек сидит у себя дома и ходит там в домашних тапочках. Так бывает. Он это заслужил. Он на несколько лет старше меня, так что я его прекрасно понимаю», — рассказал Дуглас.

Джек Николсон не снимался в кино с 2010 года, когда на экраны вышла комедия «Как знать...». Несмотря на то, что 89-летний актер официально так и не объявлял о завершении карьеры, он практически полностью отказался от светской жизни.

Один из редких публичных выходов звезды состоялся в феврале 2025 года на праздновании 50-летия шоу Saturday Night Live, куда он пришел вместе с дочерью Лоррейн.