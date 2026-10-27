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Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от роли в фильме Marvel

Картина собрала 2,5 млрд долларов

Автор: Коваленко Наталья
Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от роли в фильме Marvel
Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от роли в фильме Marvel
Getty Images

Американская актриса Аманда Сейфрид рассказала, почему в 2014 году отклонила предложение сняться в фильме «Стражи Галактики» от киностудии Marvel. После ее отказа роль Гаморы досталась Зои Салдане.

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Во время панельной дискуссии с SAG-AFTRA Foundation 40-летняя звезда призналась, что на тот момент была убеждена в провале картины. Аманда считала, что участие в проекте может разрушить ее карьеру.

«Отказ от "Стражей Галактики" тогда казался мне совершенно очевидным. Я думала: "Это точно не станет хитом". Кто будет смотреть фильм, где дерево разговаривает с енотом? И все это происходит в космосе! Я переживала: "Если фильм провалится, это просто разрушит мою карьеру". А шансы на провал казались очень высокими», — поделилась Сейфрид.

Несмотря на то, что франшиза Marvel собрала более 2,5 миллиарда долларов, Аманда заверила, что не жалеет о своем решении. По ее словам, она хотела посвятить время семье и не была готова к изнурительным съемкам.

«Я сделала этот выбор ради себя и семьи, которую мечтала создать. К тому же я не хотела часами сидеть в гримерке для нанесения зеленого грима. Я просто не могу долго сидеть на одном месте. Я не люблю трюки, боюсь высоты и не фанатею от того, чтобы играть на фоне сплошного зеленого экрана», — подытожила актриса.

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Теги:
Marvel, Аманда Сайфред, шоу-бизнес

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