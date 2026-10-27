Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от роли в фильме Marvel
Картина собрала 2,5 млрд долларов
Американская актриса Аманда Сейфрид рассказала, почему в 2014 году отклонила предложение сняться в фильме «Стражи Галактики» от киностудии Marvel. После ее отказа роль Гаморы досталась Зои Салдане.
Читай также: Астафьева прокомментировала свой дебют как диктора радиодиктантаВо время панельной дискуссии с SAG-AFTRA Foundation 40-летняя звезда призналась, что на тот момент была убеждена в провале картины. Аманда считала, что участие в проекте может разрушить ее карьеру.
«Отказ от "Стражей Галактики" тогда казался мне совершенно очевидным. Я думала: "Это точно не станет хитом". Кто будет смотреть фильм, где дерево разговаривает с енотом? И все это происходит в космосе! Я переживала: "Если фильм провалится, это просто разрушит мою карьеру". А шансы на провал казались очень высокими», — поделилась Сейфрид.
Несмотря на то, что франшиза Marvel собрала более 2,5 миллиарда долларов, Аманда заверила, что не жалеет о своем решении. По ее словам, она хотела посвятить время семье и не была готова к изнурительным съемкам.
«Я сделала этот выбор ради себя и семьи, которую мечтала создать. К тому же я не хотела часами сидеть в гримерке для нанесения зеленого грима. Я просто не могу долго сидеть на одном месте. Я не люблю трюки, боюсь высоты и не фанатею от того, чтобы играть на фоне сплошного зеленого экрана», — подытожила актриса.
Amanda Seyfried says she turned down Guardians of the Galaxy because she thought a talking tree and raccoon in space would ruin her career "I think turning down Guardians of the Galaxy was just I mean, it’s it was so obvious to me at the time. I’m like, this is not going to be a hit. Like they’re talking, the tree and the raccoon are talking to each other. They’re in space. And also they’re all in space. Yeah. And I was just like I I this will ruin my career if this is bad. And there’s a high chance that this could be bad" "I mean, obviously I was wrong. But I still don’t take back that decision. I made it for myself. I made it for my my family that I knew I wanted to have. And I and I just don’t want to spend all the time in the makeup trailer" "I just I I I I don’t I can’t sit still anyway. Um and I really don’t like stunts and I don’t like heights and I don’t like pretending the entire world. I need something to hold on to" "Not saying it’s not. It’s just not for me"— Ren Clips (@ClipperRen) October 25, 2026