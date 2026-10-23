Почему актриса больше не хочет сниматься в сериалах

Автор: Коваленко Наталья

Дженна Ортега объявила о паузе в телекарьере после завершения сериала «Уэнздей»

Всемирно известная американская актриса Дженна Ортега планирует сделать длительную паузу в съемках для телевидения после окончания проекта «Уэнздэй». О своих планах на будущее 24-летняя звезда рассказала во время нового выпуска подкаста Happy Sad Confused.

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По словам Ортеги, она посвятила сериалам слишком много лет и стремится освободить время для новых масштабных кинопроектов.

«Думаю, после "Уэнздэй" я на некоторое время исчезну с телевидения. Я с детства прыгала из одного шоу в другое, так что сейчас хочу оставить время для чего-то нового», — призналась актриса.

Дженна, начинавшая карьеру с детских и подростковых сериалов («Жизнь Харли», «Девственница Джейн»), а впоследствии закрепившая статус голливудской звезды в фильмах «Крик» и «Битлджюс Битлджюс», отметила, что не стремится сознательно искать новые крупные франшизы.

Кроме того, актриса откровенно рассказала, что до сих пор привыкает к повышенному уровню внимания и популярности, обрушившейся на нее после премьеры первого сезона «Уэнздэй» в 2022 году.

«Когда люди начали сходить с ума от сериала и меня стали узнавать на каждом шагу, это было похоже на взрыв... И до сих пор это ощущается как какая-то странная психологическая игра», — поделилась Ортега.

Сейчас актриса активно занимается продвижением фантастической картины Тайки Вайтити «Клара и Солнце», где сыграла искусственный интеллект.

Напомним, что съемки третьего сезона «Уэнздэй» недавно завершились, а его выход ожидается на экранах в 2027 году.