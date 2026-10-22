Звезда Marvel Эванджелин Лилли объяснила, почему навсегда уходит из кино

Актриса решила окончательно покинуть Голливуд

Автор: Коваленко Наталья

Канадская актриса Эванджелин Лилли рассказала о причинах завершения своей кинокарьеры. В интервью Christian Broadcasting Network 47-летняя звезда «Человека-муравья», «Хоббита» и «Остаться в живых» призналась, что публичность и популярность всегда были для нее лишь тяжелым бременем.

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«Я всегда ненавидела быть знаменитой и никогда не делала из этого тайны. Популярность — это просто цена, которую ты платишь за богатство, полученное от актерства», — откровенно поделилась Лилли.

По словам Эванджелин, фактически она прекратила сниматься еще в 2020 году, хотя официально сообщила об этом поклонникам только в июне 2024 года. Актриса призналась, что отказаться от признания и стабильного финансового дохода было непросто из-за страха перед неизвестностью, однако религиозное призвание, стремление жить спокойной жизнью и проблемы со здоровьем оказались важнее.

Вместо актерства Лилли планирует посвятить себя писательству и гуманитарным миссиям. К слову, знаменитость уже более 22 лет участвует в благотворительных проектах в Руанде.

Эванджелин отметила, что после выхода на актерскую пенсию ее самочувствие существенно улучшилось, ведь долгое время она страдала от хронических проблем, вызванных требованиями работы в Голливуде.

Несмотря на завершение карьеры, Лилли сделала исключение для англоязычной озвучки анимационного исторического фильма «Легенда о разрушении», где подарила свой голос королеве Беренике, так как проект чрезвычайно поразил ее своей глубиной.