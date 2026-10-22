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Представлен украинский трейлер фантастического триллера «Космическая ловушка» с Идрисом Эльбой

Идрис Эльба и Хиро Файнс-Тиффин в трейлере напряженного триллера «Космическая ловушка»: премьера 3 декабря

Автор: Кива Александр
Представлен украинский трейлер фантастического триллера «Космическая ловушка» с Идрисом Эльбой
Представлен украинский трейлер фантастического триллера «Космическая ловушка» с Идрисом Эльбой
Green Light Films

Компания Green Light Films представила локализованный трейлер и постер напряженного sci-fi триллера «Космическая ловушка» (Above the Below). Главные роли в ленте исполнили номинант на «Золотой глобус» и «Эмми» Идрис Эльба и звезда франшизы «После» Хиро Файнс-Тиффин.

Помимо исполнения главной роли, Идрис Эльба также выступил сорежиссером проекта вместе с Мартином Оуэном.

В центре сюжета — история троих астронавтов, чья миссия оказывается под угрозой из-за масштабной аварии еще в космосе. Во время критического сбоя экипаж срочно эвакуируется на Землю, рискуя погибнуть каждую секунду. Им удается покинуть корабль, но это становится лишь началом борьбы за выживание. Спасательная капсула приводняется в открытом океане — вдали от запланированных координат, без связи с сушей и шансов на быструю помощь. Оказавшись в полной изоляции в медленно тонущей капсуле, астронавты вынуждены полагаться только на собственный профессионализм, выдержку и быстро утекающие минуты.

Главную женскую роль в ленте исполнила Кейтлин Фицджеральд. Производством фильма занимались студии Future Artists Entertainment и Lionsgate.

Об актерском составе:

  • Идрис Эльба — британский актер, режиссер и музыкант. Получил мировую славу благодаря ролям в культовых сериалах «Прослушка» (The Wire) и «Лютер» (Luther), за который получил премию «Золотой глобус». Также известен по роли Нельсона Манделы в байопике «Мандела: Долгогий путь к свободе» и участием в блокбастерах «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», лентах киновселенной Marvel («Тор», «Мстители»).

  • Хиро Файнс-Тиффин — английский актер, получивший популярность после роли юного Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Впоследствии закрепил статус звезды благодаря главной роли Хардина Скотта в подростковой романтической франшизе «После» и воплощению образа молодого Шерлока Холмса в детективном сериале «Молодой Шерлок».

В украинский прокат фантастический триллер «Космическая ловушка» выйдет 3 декабря 2026 года.

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Теги:
Идрис Эльба, Хиро Файнс-Тиффин, Космическая ловушка

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