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В 33 года внезапно умерла звезда франшизы «Зомби» Карла Джеффри

Официальное заявление о смерти актрисы Disney

Автор: Коваленко Наталья
В 33 года внезапно умерла звезда франшизы «Зомби» Карла Джеффри
В 33 года внезапно умерла звезда франшизы «Зомби» Карла Джеффри
Getty Images

Американская актриса Карла Джеффри, известная по роли энергичной черлидерши Бри в популярной музыкальной франшизе Disney Channel «Зомби», ушла из жизни 1 сентября 2026 года в возрасте 33 лет.

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Об этом сообщила в инстаграме ее менеджер из агентства Alexanders Talent Management, которое представляло интересы артистки с 12 лет. На данный момент представители актрисы и ее семья не разглашают причин трагедии.

«Более 20 лет мы имели честь наблюдать, как она вырастает в прекрасную, жизнерадостную и невероятно талантливую женщину, чья улыбка могла озарить любую комнату... Она была больше чем клиенткой — она была семьей», — говорится в публикации.

Карла Джеффри начала актерскую карьеру еще в детстве, чтобы побороть застенчивость. Помимо роли в «Зомби», она сыграла роль Киши Блэк в комедийном сериале от HBO «Умерь свой энтузиазм».

Также у нее были эпизодические роли в сериалах «Держись, Чарли!», «Танцевальная лихорадка!» и «iCarly».

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Теги:
шоу-бизнес, смерть звезд

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