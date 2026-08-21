Гленн Клоуз спустя 26 лет повторила свой культовый образ Круэллы де Виль

Актриса сыграла этого персонажа в фильмах «101 далматинец» и «102 далматинцы»

Автор: Коваленко Наталья

Знаменитая американская актриса Гленн Клоуз снова воплотила культовый образ Круэллы де Виль. 79-летняя кинозвезда выступила на сцене мероприятия Horizons: Disney Experiences Showcase в рамках выставки Disney D23 Expo в Анахайме (Калифорния).

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Актриса приняла участие в специальной презентации, посвященной новой тематической зоне парка развлечений Villains Land. Клоуз появилась на сцене спиной к зрителям, а когда развернулась в полном гриме и наряде злодейки из «101 далматинца», зал взорвался овациями и громкими аплодисментами.

В комедийной мини-постановке вместе с Клоуз сыграли актер Нил Патрик Харрис и комикесса Тиг Нотаро, исполнившие роли ее приспешников. Оставаясь полностью в роли, Клоуз пошутила, что если у Малефисенты есть собственный аттракцион, то и она заслуживает подобного.

«Пойдемте, оставим этих двоих работать над открытием моего аттракциона», — сказала звезда перед тем, как покинуть сцену.

Гленн Клоуз впервые сыграла Круэллу де Виль в фильме «101 далматинец» в 1996 году и вернулась к этой роли в сиквеле «102 далматинца» в 2000 году.