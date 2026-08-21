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Гленн Клоуз спустя 26 лет повторила свой культовый образ Круэллы де Виль

Актриса сыграла этого персонажа в фильмах «101 далматинец» и «102 далматинцы»

Автор: Коваленко Наталья
Гленн Клоуз спустя 26 лет повторила свой культовый образ Круэллы де Виль
Гленн Клоуз спустя 26 лет повторила свой культовый образ Круэлли де Виль
Getty Images

Знаменитая американская актриса Гленн Клоуз снова воплотила культовый образ Круэллы де Виль. 79-летняя кинозвезда выступила на сцене мероприятия Horizons: Disney Experiences Showcase в рамках выставки Disney D23 Expo в Анахайме (Калифорния).

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Актриса приняла участие в специальной презентации, посвященной новой тематической зоне парка развлечений Villains Land. Клоуз появилась на сцене спиной к зрителям, а когда развернулась в полном гриме и наряде злодейки из «101 далматинца», зал взорвался овациями и громкими аплодисментами.

В комедийной мини-постановке вместе с Клоуз сыграли актер Нил Патрик Харрис и комикесса Тиг Нотаро, исполнившие роли ее приспешников. Оставаясь полностью в роли, Клоуз пошутила, что если у Малефисенты есть собственный аттракцион, то и она заслуживает подобного.

«Пойдемте, оставим этих двоих работать над открытием моего аттракциона», — сказала звезда перед тем, как покинуть сцену.

Гленн Клоуз впервые сыграла Круэллу де Виль в фильме «101 далматинец» в 1996 году и вернулась к этой роли в сиквеле «102 далматинца» в 2000 году.

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Теги:
Гленн Клоуз, 101 далматинец, шоу-бизнес

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