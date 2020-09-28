Вин Дизель запел: актер обнародовал дебютный сингл "Feel Like I Do"

Звезда боевиков подготовил музыкальное произведения с Kygo.

Музыку к фильмам Вин уже писал ("Многоликий" 1999-го), а вот трек со своим пеним издал впервые

Голливудский актёр и режиссёр Вин Дизель пополнил ряды поп-братии. "Чувствуй, как я" – дал посыл исполнитель ролей неубиваемых персонажей. Так в переводе называется творение новоиспеченного певца.

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Компанию во время записи трека Дизелю составил норвежский диджей Kygo. Композиция в стиле "тропикал электро" наполнена узнаваемым низким голосом актера. Прослушать "Feel Like I Do" можно ниже.

По словам Дизеля, пользователи социальных сетей уже давно требовали от него осуществить музыкальный дебют. Известный 53-летний американец сообщил в Instagram, что он долго обещал выпустить музыку. И добавил: именно фаны воодушевили его выйти из зоны комфорта. Актер поблагодарил поклонников за веру в него, и понадеялся, что те им гордятся.

Помимо музыкальных начинаний, Марк Синклер (именно так зовут актера на самом деле) начал год с премьеры супергеройского "Бладшота", в котором сыграл главную роль.

Ранее сообщалось, что фильм с Вином Дизелем постигла печальная участь в связи с мировой ситуацией в сфере здравоохранения.