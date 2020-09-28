АфишаАфиша

Вин Дизель запел: актер обнародовал дебютный сингл "Feel Like I Do"

Звезда боевиков подготовил музыкальное произведения с Kygo.

Вин Дизель запел: актер обнародовал дебютный сингл "Feel Like I Do"
Музыку к фильмам Вин уже писал ("Многоликий" 1999-го), а вот трек со своим пеним издал впервые
instagram Вина Дизеля

Голливудский актёр и режиссёр Вин Дизель пополнил ряды поп-братии. "Чувствуй, как я" – дал посыл исполнитель ролей неубиваемых персонажей. Так в переводе называется творение новоиспеченного певца.

Читай также: Пафосный и тесный боевик: Рецензия на фильм Бладшот

Компанию во время записи трека Дизелю составил норвежский диджей Kygo. Композиция в стиле "тропикал электро" наполнена узнаваемым низким голосом актера. Прослушать "Feel Like I Do" можно ниже.

По словам Дизеля, пользователи социальных сетей уже давно требовали от него  осуществить музыкальный дебют. Известный 53-летний американец сообщил в Instagram, что он долго обещал выпустить музыку. И добавил: именно фаны воодушевили его выйти из зоны комфорта. Актер поблагодарил поклонников за веру в него, и понадеялся, что те им гордятся.  

Помимо музыкальных начинаний, Марк Синклер (именно так зовут актера на самом деле) начал год с премьеры супергеройского "Бладшота", в котором сыграл главную роль.

Ранее сообщалось, что фильм с Вином Дизелем постигла печальная участь в связи с мировой ситуацией в сфере здравоохранения.

Поделись:
Теги:
кино, музыка, Вин Дизель, песня, Бладшот, трек, запел, Kygo, Марк Синклер

Статьи по теме

"Верь тому, что говорю": Канье Уэст поделился превью новой песни
"Верь тому, что говорю": Канье Уэст поделился превью новой песни
"Демоны" от создательницы "Поймать Кайдаша": о чем новая мистическая драма?
"Демоны" от создательницы "Поймать Кайдаша": о чем новая мистическая драма?
Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню "Película"
Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню "Película"
Представлен трейлер фильма "Дело чикагской семёрки"
Представлен трейлер фильма "Дело чикагской семёрки"
Смотрите первый полный трейлер "Американской утопии" Дэвида Бирна
Смотрите первый полный трейлер "Американской утопии" Дэвида Бирна
"Искусство вне закона", Де Ниро-ворчун и о Шевченко: кинопремьеры недели
"Искусство вне закона", Де Ниро-ворчун и о Шевченко: кинопремьеры недели

Личность дня

Гвинет Пэлтроу – 48: лучшие фильмы со звездой Голливуда

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK