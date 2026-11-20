Роман Ясиновский рассказал о своей зарплате в театре имени Ивана Франко и сумме для комфортной жизни.

Роман Ясиновский – украинский актер, которого зрители знают по фильмам "Киборги" и сериалу "Поймать Кайдаша" – сообщил о финансовых трудностях. Несмотря на работу в театре, съемки в кино и преподавание, артист продолжает подрабатывать водителем такси. Хотя, уточнил артист, это уже не является его основным заработком.

Сейчас Ясиновский привлечен примерно к 18 ролям в театре имени Ивана Франко. Впрочем, не все они предполагают полноценную актерскую работу – иногда речь идет об участии в массовых сценах. По словам артиста, заработка в государственном театре ему не хватает, особенно учитывая необходимость обеспечивать не только себя, но и дочь.

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В интервью Роман отметил, что сначала воспринимал ситуацию как несправедливую, но впоследствии смирился с ней. В то же время он не скрывает желания получать более высокую зарплату.

Актер также напомнил, что путь к соответствующей должности в театре оказался длительным. Первые два года он работал артистом хора, а затем повторно проходил конкурс, чтобы стать актером. Сейчас у Ясиновского вторая категория – самая низкая в актерской иерархии театра.

Несмотря на это, артист стремится к профессиональному развитию. Больше всего он хочет получить главную роль в театре или кино. Ясиновский сказал, что ему не хватает возможности полностью погрузиться в центральный образ и раскрыть его историю. Одним из важных для себя опытов он назвал работу в спектакле "Папа, ты меня любил", после которого испытал желание сыграть еще одну значительную роль.

Пока же режиссеры в основном предлагают ему второстепенных персонажей. Роман отмечает, что не считает такие образы менее интересными, мол, нередко именно второстепенные герои и антагонисты носят более сложные и интересные характеры. Однако возможность реализовать центрального персонажа остается его профессиональной мечтой.

Еще актер высказался о фильме "Довженко". В ленте ему досталась роль персонажа, не вызывающего у него особой симпатии. В то же время Ясиновский убежден, что фильм заслуживает большего внимания зрителей, а его работа в нем пока не получила должной оценки.

Артист раскрыл и подробности своих заработков. Он объяснил, что, несмотря на актерскую деятельность и преподавание, продолжает выполнять заказы как таксист. Эта работа уже не является основным источником дохода, однако помогает покрывать расходы.

По словам Ясиновского, для обеспечения собственных нужд и нужд дочери ему необходимо зарабатывать около 2000 долларов в месяц. В театре он получает 23 тысяч гривен. Об оплате преподавательской деятельности актер даже не пожелал рассказывать.

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Теперь такси занимает у него меньше времени, чем раньше. Роман пытается совмещать поездки с другими делами: иногда подвозит пассажиров по дороге на тренировку или возвращаясь с работы. Полностью отказываться от дополнительного заработка он пока не может.

Ранее Ясиновского заметили за рулем такси, что повлекло за собой дискуссии в сети.