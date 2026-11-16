В сети показали кошачьего двойника Тараса Шевченко

Кота-Кобзаря почтили многочисленными мемами.

Если бы Тарас Григорьевич Шевченко был котом, то он выглядел бы именно так – в этом убеждены пользователи соцсети. Они обратили внимание на необычного пушистого любимца, которого считают поразительно похожим на Кобзаря. Фотографию животного опубликовала пользовательница тредса.

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Этот четырехлапый имеет серьезное и несколько задумчивое выражение мордочки, цепкую внешность и роскошные усы, перекликающиеся с образом поэта. Кажется, мохнатику не хватает только традиционного кожуха, чтобы полностью превратиться в литературного классика.

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Комментаторы не оставили такую находку без внимания и устроили настоящий юмористический флешмоб. В отзывах появились забавные вариации известных строчек из творчества автора "Гайдамаков", в которых вместо поэта главным героем стал кот.

В частности, комментаторы придумали такие кошачьи версии известных высказываний: "Як на*ру, то прибирайте", "Мені 13 минало, я пас котлету на столі…" і "Кормітеся – покормите! Вам кіт помагає".

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Не обошлось и без переделки знаменитых поэтических строк о Днепре, который в шутливой интерпретации пользователей превратился в настоящую кошачью историю. Кое-кто и о шапке с кожухом в стиле Тараса Шевченко для новоиспеченной интернет-знаменитости позаботился.

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