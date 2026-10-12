АфишаАфиша
Русский Українська

Дорофеева показала новую квартиру и поведала о ее особенностях

Жилье Нади Дорофеевой и Миши Кацурина тесно связано с изобразительным искусством.

Автор: Дмитрий Сыч
Дорофеева показала новую квартиру и поведала о ее особенностях
Дорофеева и Кацурин поддерживают традицию – дарить картины
instagram nadyadorofeeva

Надя Дорофеева устроила экскурсию по новому жилищу, особое место в котором занимает коллекция современного украинского искусства. Вместе с мужем Мишей Кацуриным артистка положила начало семейной традиции дарить друг другу картины на праздники и годовщины.

Читай также: "Я киевлянка": Соловий сообщила о покупке квартиры в столице

В коллекции супругов есть работы, которые они заказывали самостоятельно, а также произведения от их круга общения. Одну из картин художника Дмитрия Козинца Кацурин подарил Наде на годовщину, объяснив, что на ней изображена именно она. Другую работу этого художника пара получила в подарок от друзей.

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

Среди картин есть и портрет Кацурина авторства Маши Ревы. Дорофеева подарила его супругу по случаю открытия ресторана на Подоле. На творении Миша с тарелкой азиатского супа на голове, а из его глаз сияют звездочки. Певица считает, что художница удачно передала жизнерадостный характер ее мужа.

instagram nadyadorofeeva

Еще одним особым изображением стала картина Славы Бондаря, которая сразу понравилась артистке. Она показала рисунок Кацурину, после чего он подарил ее жене. Также супруги заказали картину у Ивана Грабко на годовщину.

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

В коллекции есть и постер из работы Ирины Максимовой. Оригинал Дорофеева подарила друзьям, а постер они с мужем приобрели на благотворительном мероприятии.

instagram nadyadorofeeva

Читай также: Камалия купила квартиру, которую осмотрела вместе с бывшим супругом

Впрочем, наибольшей ценностью для певицы является картина, созданная всей семьей. Однажды Надя, Миша, его дети Саша и Ваня вместе собрались и рисовали во дворе. Именно эту работу артистка называет своей любимой.

instagram nadyadorofeeva

Читайте нас в Google.News
Теги:
искусство, современное искусство, картина, художники, украинские художники, недвижимость, Надя Дорофеева, традиции, шоу-бизнес, недвижимость звезд, Миша Кацурин

Статьи по теме

Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу
«Маленький великан»: Гросу показала, как подрос ее 6-месячный сын
«Маленький великан»: Гросу показала, как подрос ее 6-месячный сын

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK