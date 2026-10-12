Дорофеева показала новую квартиру и поведала о ее особенностях

Жилье Нади Дорофеевой и Миши Кацурина тесно связано с изобразительным искусством.

Надя Дорофеева устроила экскурсию по новому жилищу, особое место в котором занимает коллекция современного украинского искусства. Вместе с мужем Мишей Кацуриным артистка положила начало семейной традиции дарить друг другу картины на праздники и годовщины.

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В коллекции супругов есть работы, которые они заказывали самостоятельно, а также произведения от их круга общения. Одну из картин художника Дмитрия Козинца Кацурин подарил Наде на годовщину, объяснив, что на ней изображена именно она. Другую работу этого художника пара получила в подарок от друзей.

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

Среди картин есть и портрет Кацурина авторства Маши Ревы. Дорофеева подарила его супругу по случаю открытия ресторана на Подоле. На творении Миша с тарелкой азиатского супа на голове, а из его глаз сияют звездочки. Певица считает, что художница удачно передала жизнерадостный характер ее мужа.

instagram nadyadorofeeva

Еще одним особым изображением стала картина Славы Бондаря, которая сразу понравилась артистке. Она показала рисунок Кацурину, после чего он подарил ее жене. Также супруги заказали картину у Ивана Грабко на годовщину.

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

В коллекции есть и постер из работы Ирины Максимовой. Оригинал Дорофеева подарила друзьям, а постер они с мужем приобрели на благотворительном мероприятии.

instagram nadyadorofeeva

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Впрочем, наибольшей ценностью для певицы является картина, созданная всей семьей. Однажды Надя, Миша, его дети Саша и Ваня вместе собрались и рисовали во дворе. Именно эту работу артистка называет своей любимой.