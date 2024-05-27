Новолуние и полнолуние в июне 2024: даты, как правильно себя вести
Узнайте, что можно и нельзя делать в новолуние и полнолуние в июне 2024 года.
Новолуние и полнолуние в июне 2024: даты, как правильно себя вести
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В ночном небе в июне 2024 года можно увидеть множество захватывающих астрономических явлений: от метеорных потоков и блуждающих планет, комет до новолуния и полнолуния! Если вы хотите узнать больше, прочтите эту статью до конца. В ней мы расскажем, когда ожидать новолуние и полнолуние в июне 2024 года.
Новолуние и полнолуние в июне 2024 года: даты и время
- Новолуние — 6 июня в 15:32 по киевскому времени.
- Полнолуние — 22 июня в 04:09 по киевскому времени.
Новолуние в июне 2024 года: что можно делать
- Строить планы. Астрологи и эзотерики рекомендуют не просто сформулировать свои цели в голове и проговорить их, а расписать все на бумаге. Так вы будете впоследствии понимать, чего удалось достигнуть, а чего нет.
- Медитировать и заниматься другими духовными практиками. Это может помочь в фокусировке ваших мыслей и установке новых намерений.
- Проводить ритуалы, например, очищения. Примите ванну с морской солью, используйте ароматерапию. В древние времена верили, что если искупаться в такой день в чистом водоеме, в дом придет благополучие. Через воду человек заряжается положительной энергией. Очищает купание на новолуние и от болезней.
- Создавать амулеты или талисманы на лунный месяц, заряжать положительной энергетикой кристаллы.
- Делать генеральную уборку. В новолуние полезно очищать физическое пространство вокруг себя.
- Заводить новые знакомства. «Чистая» энергетика дня поможет наладить отношения, разрешить конфликты, простить оскорбления.
- Заниматься творчеством. Вдохновитесь новой лунной энергией и начните творческий проект. Это может быть живопись, писательская работа, музыкальное творчество или что-то еще.
Новолуние в июне 2024 года: что нельзя делать
- Новых начинаний, поскольку новолуние – период относительной тьмы и невидимости Луны. Лучше начинать новые дела на растущей Луне.
- Принятие важных решений, поскольку новолуние нестабильный, а значит, и неопределенный период.
- Повышенной эмоциональности. Старайтесь не конфликтовать, в новолуние даже самая безобидная фраза может стать причиной грандиозного скандала.
- Завершение проектов. Стоит довести начатые дела до конца в течение других фаз Луны.
- Переедания, злоупотребления алкоголем. Попробуйте поститься, не перетруждайтесь, исключите тяжелые физические нагрузки.
Полнолуние в июне 2024 года: что можно делать
- Загадывать желания, даже на первый взгляд несбыточные.
- Найти общий язык с теми, с кем вы давно в ссоре, если необходимо, первым попросить прощение.
- Практиковать ритуалы, например, на богатство. Дело в том, что полнолуние – период наивысшей магической энергии.
- Медитировать, читать молитвы, заниматься другими духовными практиками, ведь полнолуние – идеальный период для укрепления духовной связи. Полнолуние раскрепощает воображение и творческие идеи.
- Полнолуние, как и новолуние, вдохновляет на творчество – хочется писать стихи, рисовать, танцевать или заниматься другими видами искусства.
- Отказаться от вредных привычек, физические нагрузки должны быть умеренными.
Полнолуние в июне 2024 года: что запрещено делать
- Не начинают новые дела и проекты, особенно длительные.
- Не заводят новые отношения, а также не расстаются. Возможны ссоры и конфликты, а также проблемы в общении и взаимопонимании – простые фразы могут обрести искривленное восприятие. Есть риск обострения депрессий, тревожности и апатии.
- Не вступают в брак, не делают предложение, также парам стоит воздержаться от зачатия.
- Не совершают крупные покупки, не вкладывают средства даже, на первый взгляд, в прибыльные проекты, ведь вскоре они могут стать убыточными. Также нельзя одалживать деньги и не давать в долг самим.
- Ассоциируется с усилением энергий и считается неблагоприятным временем для родов и любых хирургических вмешательств из-за возможности осложнений или проблем. Под воздействием мощной Луны могут обостриться болезни.
- Избегают дальних путешествий, поскольку в разы возрастает риск происшествий или несчастных случаев.
- Не выносят ничего из дома в канун полнолуния – можно лишиться удачи и успеха.
- Не начинают ремонт или строительство. Не переутомляются физически, день проводят в щадящем режиме.