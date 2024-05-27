Новолуние и полнолуние в июне 2024: даты, как правильно себя вести

Узнайте, что можно и нельзя делать в новолуние и полнолуние в июне 2024 года.

Автор: Сайко Леся

В ночном небе в июне 2024 года можно увидеть множество захватывающих астрономических явлений: от метеорных потоков и блуждающих планет, комет до новолуния и полнолуния! Если вы хотите узнать больше, прочтите эту статью до конца. В ней мы расскажем, когда ожидать новолуние и полнолуние в июне 2024 года.

Новолуние и полнолуние в июне 2024 года: даты и время

Новолуние — 6 июня в 15:32 по киевскому времени.

— 6 июня в 15:32 по киевскому времени. Полнолуние — 22 июня в 04:09 по киевскому времени.

Новолуние в июне 2024 года: что можно делать

Строить планы. Астрологи и эзотерики рекомендуют не просто сформулировать свои цели в голове и проговорить их, а расписать все на бумаге. Так вы будете впоследствии понимать, чего удалось достигнуть, а чего нет.

Медитировать и заниматься другими духовными практиками. Это может помочь в фокусировке ваших мыслей и установке новых намерений.

Проводить ритуалы, например, очищения. Примите ванну с морской солью, используйте ароматерапию. В древние времена верили, что если искупаться в такой день в чистом водоеме, в дом придет благополучие. Через воду человек заряжается положительной энергией. Очищает купание на новолуние и от болезней.

Создавать амулеты или талисманы на лунный месяц, заряжать положительной энергетикой кристаллы.

Делать генеральную уборку. В новолуние полезно очищать физическое пространство вокруг себя.

Заводить новые знакомства. «Чистая» энергетика дня поможет наладить отношения, разрешить конфликты, простить оскорбления.

Заниматься творчеством. Вдохновитесь новой лунной энергией и начните творческий проект. Это может быть живопись, писательская работа, музыкальное творчество или что-то еще.

Новолуние в июне 2024 года: что нельзя делать

Новых начинаний, поскольку новолуние – период относительной тьмы и невидимости Луны. Лучше начинать новые дела на растущей Луне.

Принятие важных решений, поскольку новолуние нестабильный, а значит, и неопределенный период.

Повышенной эмоциональности. Старайтесь не конфликтовать, в новолуние даже самая безобидная фраза может стать причиной грандиозного скандала.

Завершение проектов. Стоит довести начатые дела до конца в течение других фаз Луны.

Переедания, злоупотребления алкоголем. Попробуйте поститься, не перетруждайтесь, исключите тяжелые физические нагрузки.

Полнолуние в июне 2024 года: что можно делать

Загадывать желания, даже на первый взгляд несбыточные.

Найти общий язык с теми, с кем вы давно в ссоре, если необходимо, первым попросить прощение.

Практиковать ритуалы, например, на богатство. Дело в том, что полнолуние – период наивысшей магической энергии.

Медитировать, читать молитвы, заниматься другими духовными практиками, ведь полнолуние – идеальный период для укрепления духовной связи. Полнолуние раскрепощает воображение и творческие идеи.

Полнолуние, как и новолуние, вдохновляет на творчество – хочется писать стихи, рисовать, танцевать или заниматься другими видами искусства.

Отказаться от вредных привычек, физические нагрузки должны быть умеренными.

Полнолуние в июне 2024 года: что запрещено делать