Тринчер показалась в мини-юбке и боди почти без ткани

Звезда сериала Школа дополнила образ белыми носками и босоножками на каблуке.

Актрисе, певице и блогерше Анне Тринчер с каждым новым постом нужно все меньше времени, чтобы заработать на многолюдную похвалу. Так, ее новая публикация из трех фотографий собрала через два часа после появления в инстаграм-ленте почти 47 тысяч лайков. Среди тех, кому понравился новый контент жены блогера Волошина, оказались Павел Зибров и Ольга Сумская.

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На студийных снимках Анна, похоже, предстает в образе школьницы, которой приказали носить форму. Форму она нацепила, но далеко не школьную. Позировала узнаваемая личность в жакете-болеро с длинными завязками, мини-юбке и боди, в котором было больше вырезов, чем ткани. Образ она дополнила босоножками на каблуке и высокими носками.

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

Но в комментариях мнения публики насчет этого образа разделились. Вот что написали инстаграмщики:

"Не знаю почему, а она мне на Настю Каменских чем-то похожа".

"Многовато фотошопа. Что многовато – то не здорово!"

"Кукла".

"Как по мне, слишком много ретуши. Анна очень красивая девушка, там вообще фотошоп лишний".

"Аня, это просто поджог!"

"Очень на маму свою похожа именно на этих фото".

"Красавица".

"Бомбезно, просто самая лучшая".

"Боже, какой милый котенок. Такая кисюня".

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