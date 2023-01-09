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Тринчер показалась в мини-юбке и боди почти без ткани

Звезда сериала Школа дополнила образ белыми носками и босоножками на каблуке.

Автор: Дмитрий Сыч
Тринчер показалась в мини-юбке и боди почти без ткани
Инстаграмщики неоднозначно отреагировали на новый пост блогерши
instagram annatrincher_official

Актрисе, певице и блогерше Анне Тринчер с каждым новым постом нужно все меньше времени, чтобы заработать на многолюдную похвалу. Так, ее новая публикация из трех фотографий собрала через два часа после появления в инстаграм-ленте почти 47 тысяч лайков. Среди тех, кому понравился новый контент жены блогера Волошина, оказались Павел Зибров и Ольга Сумская.

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На студийных снимках Анна, похоже, предстает в образе школьницы, которой приказали носить форму. Форму она нацепила, но далеко не школьную. Позировала узнаваемая личность в жакете-болеро с длинными завязками, мини-юбке и боди, в котором было больше вырезов, чем ткани. Образ она дополнила босоножками на каблуке и высокими носками.

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

Но в комментариях мнения публики насчет этого образа разделились. Вот что написали инстаграмщики:

  • "Не знаю почему, а она мне на Настю Каменских чем-то похожа".
  • "Многовато фотошопа. Что многовато – то не здорово!"
  • "Кукла".
  • "Как по мне, слишком много ретуши. Анна очень красивая девушка, там вообще фотошоп лишний".
  • "Аня, это просто поджог!"
  • "Очень на маму свою похожа именно на этих фото".
  • "Красавица".
  • "Бомбезно, просто самая лучшая".
  • "Боже, какой милый котенок. Такая кисюня".

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Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк примерила гуцульские наряды в сочельник 6 января.

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Теги:
стиль, фото, школа, шоу-бизнес, образ, Анна Тринчер

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