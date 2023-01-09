Тринчер показалась в мини-юбке и боди почти без ткани
Звезда сериала Школа дополнила образ белыми носками и босоножками на каблуке.
Актрисе, певице и блогерше Анне Тринчер с каждым новым постом нужно все меньше времени, чтобы заработать на многолюдную похвалу. Так, ее новая публикация из трех фотографий собрала через два часа после появления в инстаграм-ленте почти 47 тысяч лайков. Среди тех, кому понравился новый контент жены блогера Волошина, оказались Павел Зибров и Ольга Сумская.
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На студийных снимках Анна, похоже, предстает в образе школьницы, которой приказали носить форму. Форму она нацепила, но далеко не школьную. Позировала узнаваемая личность в жакете-болеро с длинными завязками, мини-юбке и боди, в котором было больше вырезов, чем ткани. Образ она дополнила босоножками на каблуке и высокими носками.
Но в комментариях мнения публики насчет этого образа разделились. Вот что написали инстаграмщики:
- "Не знаю почему, а она мне на Настю Каменских чем-то похожа".
- "Многовато фотошопа. Что многовато – то не здорово!"
- "Кукла".
- "Как по мне, слишком много ретуши. Анна очень красивая девушка, там вообще фотошоп лишний".
- "Аня, это просто поджог!"
- "Очень на маму свою похожа именно на этих фото".
- "Красавица".
- "Бомбезно, просто самая лучшая".
- "Боже, какой милый котенок. Такая кисюня".
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