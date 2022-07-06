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Карлос Сантана упал на сцене во время концерта: детали

Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей.

Автор: Шапарь Анастасия
Карлос Сантана упал на сцене во время концерта: детали
Карлос Сантана.
classicrock.net

Известный музыкант Карлос Сантана потерял сознание на сцене во время концерта 5 июля. Как сообщает Page Six, 74-летнего гитариста доставили в больницу, и сейчас находится под наблюдением врачей.

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Представитель Карлоса рассказал, что причиной обморока стал тепловой удар и обезвоживание. Во время выступления в Мичигане (США) потерял сознание. Прямо со сцены артиста увезли на носилках. Поэтому пока тот отложил свое шоу в Пенсильвании.

К слову, 7 месяцев назад Сантана отменил ряд концертов из-за "незапланированной операции на сердце". По его словам, жена отвезла гитариста в больницу, так как у него "что-то случилось в груди".

Ранее мы писали, что руководитель "Дизель шоу" объяснил, почему назвал Мишину "политической проституткой". Бланара возмутило, что экс-"Холостячка" сравнила его с россиянами.

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Теги:
Карлос Сантана

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