Джей Ло разозлили высказывания Аффлека о бывшей жене

Лопес не хочет, что ее вмешивали в этот конфликт. Актер попытался оправдаться.

Автор: Шапарь Анастасия

Бен Аффлек и Джей Ло сейчас встречаются второй раз.

Актер Бен Аффлек недавно дал большое интервью, в котором откровенно рассказал об вторых отношениях и расставании с Дженнифер Лопес, а также нелестно отозвался о своем браке с актрисой Дженнифер Гарнер. Певицу возмутили слова актера о бывшей. Об этом сообщает издание Page Six.

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Джей Ло очень разозлилась, что ее возлюбленный Бен обвинил бывшую жену и мать троих его детей в алкоголизме. Напомним, актер сообщил, что если бы не развелся с Гарнер, то продолжал бы пить. Артист отказался от пагубной привычки ради детей.

Бен расстался с Гарнер в 2015 году. EPA/UPG

"Она очень зла, ведь его слова касаются и ее, поскольку она встречается с ним. Она не хочет, чтобы ее втягивали в это. Джен встречалась с Гарнер. Она пытается познакомиться поближе с ней и с детьми Бена. Поэтому это безрассудно и бесцеремонно с его стороны," - сообщил источник изданию.

Бен Аффлек также попытался оправдаться. Актер уверяет, что его слова попросту вырвали из контекста - сам бы он не сказал ничего плохого о женщине, что родила ему детей.

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Аффлек был в браке с Дженнифер Гарнер 13 лет. У них трое общих детей.

Ранее мы писали, что Бен рассказал, как был несчастлив в браке с Гарнер. В бутылке он прятал свое отчаяние. Аффлек заявил, что пытался сохранить семью ради детей, но не вышло.