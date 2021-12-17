Як вибрати подарунок, щоб напевно порадувати дитину

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Всі ми любимо отримувати подарунки, але не можна заперечити, що найбільше їх чекають діти. Можливо тому дорослі відчувають такий тиск, обираючи подарунки для дітей. Адже кожен мріє побачити цю спонтанну дитячу радість на обличчі дитини. І водночас ми боїмося розчарувати їх “не таким” презентом.

Здивувати сучасну дитину стає все складніше, до того ж хочеться аби подарунок тішив не тільки перші 5 хвилин, а передбачив мрії, захопив! Але, занурившись у світ іграшкових новинок, ми змогли відібрати ТОП-5 презентів, які точно порадують майбутніх володарів.

Ляльки серії Barbie Extra

Фото надане рекламодавцем

Це точно оцінять: дівчатка різного віку, дорослі також.

Нова лялька Barbie – класична дівчача мрія та завжди безпрограшний подарунок. Адже бренд Barbie постійно дивує новими іграшками.

Колекція Barbie Extra цікава тим, що кожна із супер-стильних ляльок має власний унікальний образ, натхненний вуличним стилем, що набуває все більшої популярності.

До того ж, ляльки Barbie Extra навчать самовираженню через стиль, нададуть сміливості у створенні власного іміджу. Ляльки колекції – яскраві особистості, зі своїми уподобаннями та захопленнями. Тому такий подарунок надасть впевненості у собі як дівчинці, так і дорослій жінці, та сприятиме розвитку внутрішніх якостей, що є важливими складовими стилю.

Нова лінійка машинок Hot Wheels “Кольорове перевтілення”

Фото надане рекламодавцем

Це точно оцінять: хлопчики від 3 до 93

Відомий бренд потішив наймолодших своїх прихильників новою лінійкою машинок з 2-ма цікавими особливостями. По-перше, автівки мають спеціальне напилення, яке дозволяє відчути цілий спектр емоцій, змиваючи з них фарбу. По-друге, з ігровим набором "Автомийка: Вибух кольорів" можна знову змінювати колір та дизайн машинок за допомогою води та щупальців восьминога! До того ж, автомийка – це ще й швидкісний трек та багатоповерховий паркінг.

Варто зазначити, що цим брендом захоплюються й дорослі чоловіки, збираючи колекції моделей наземного та повітряного транспорту Hot Wheels, які дивують дизайном та можливостями.

Іграшки Fisher-Price серії Linkimals

Фото надане рекламодавцем

Це точно оцінять: маленькі діти

Кожна забавка нової серії інтерактивних іграшок Linkimals – джерело необхідного контенту для розвитку малюка. Іграшки-тваринки як от Лось, Їжачок, Лінивець, Панда, Коала та Бобер знайомлять дитину з кольорами, формами, цифрами, алфавітом та новими словами.

Особливість серії Linkimals полягає в тому, що іграшки, які озвучено однією мовою, синхронізуються між собою. Якщо зібрати в одному приміщенні 2 і більше іграшок, вони починають взаємодіяти між собою, влаштовуючи захоплююче світломузичне шоу з бадьорими пісеньками, яскравими вогниками й дивовижними рухами. В такий спосіб – через гру та привернення уваги – іграшки Linkimals від Fisher-Price сприяють розвитку дитини.

Гра Pictionary air

Фото надане рекламодавцем

Це точно оцінять: діти та дорослі

Ця інноваційна гра – з новітнього типу розваг із доповненою реальністю, та однозначно чудова ідея для веселого дозвілля у компанії. Pictionary air представляє собою спеціальну ручку, карточки-завдання (відтепер українською!) та додаток, що завантажується на смартфон або планшет.

Гравці мають малювати в повітрі слова, а команди – вгадувати їх. Pictionary air транслює малюнок на екран і на цьому етапі гарантований сміх, подив, цікаві ситуації. Адже не всі з нас є гарними художниками, а ось на креативні ідеї здатен кожен!

Можна зберігати та редагувати відео всіх кумедних моментів гри, а також ділитися ними! Приготуйтеся до справжнього новорічного марафону сміху!

Інтерактивна фігурка "Дитя" з серіалу "Зоряні війни: Мандалорець"

Фото надане рекламодавцем

Це точно оцінять: фанати "Зоряних воєн"

Малюк Йода - або “Дитя” наповнить життя новими відчуттями, якщо оселиться поруч у вигляді 30-сантиметрової м'якої іграшки на дистанційному керуванні з функціями руху та звуку.

Достатньо надіти браслет дистанційного керування з 4-ма ігровими режимами й світ пригод за мотивами серіалу чекатиме на вас. Дитя ходитиме за вами слідом, гратиме у "Схованки" або просто кумедно блукатиме навколо.

Деякі селебріті вже завели собі своє “Дитя”, серед них співачка Юлія Саніна, популярний блогер Петро Заставний, футболіст Віктор Циганков та багато інших.