Задворный в соцсетях сообщил о своем переводе

Автор: Коваленко Наталья

Победитель второго сезона проекта «Холостячка», предприниматель и волонтер Андрей Задворный сообщил о завершении службы в Национальной гвардии Украины и переводе в Силы беспилотных систем. Об этих изменениях экс-избранник Златы Огневич написал в своем инстаграме.

Читай также: «Цена новой Аленки»: Светлицкая рассказала, как пережила развод и «руины» в жизни

По словам защитника, он мобилизовался в феврале 2026 года, пройдя рекрутинг в боевое подразделение беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group, но впоследствии против собственной воли оказался на тыловой должности. Задворный отметил, что потратил восемь месяцев на то, чтобы попасть туда, где сможет приносить больше пользы. Андрей признался, что у него было три попытки перевода.

«Завершилась моя служба в Национальной Гвардии. Прошло девять месяцев, за которые произошло много странных для меня вещей, начиная от рекрутинга в боевое подразделение Lasar’s group и попадания против моей воли на тыловую службу, которая мало связана с сопротивлением России. Оказывается, и такое бывает. Далее восемь месяцев и три попытки перевода, полные тяжелой бюрократии. Из хорошего — за это время я встретил много настоящих, искренних людей — за это благодарен судьбе. Начинается служба в Силах беспилотных систем, где, наконец, планирую реализовать приобретенные самостоятельно навыки и знания, в полной мере вложить весь жизненный опыт в службу», — поделился Задворный.

Напомним, что о мобилизации Андрей объявил 18 февраля 2026 года, отметив, что внутренне исчерпал себя как волонтер и стремится быть максимально эффективным в армии.