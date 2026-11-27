Актриса рассказала о событиях, произошедших с ней за последний год

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса и блогерша Елена Светлицкая рассказала подписчикам в инстаграме о тяжелом периоде в жизни, после которого она вышла в «прайм».

Звезда сериала «Мой новый берег» поделилась кадрами с фотосессии в эффектном красном образе и в подписи к ним написала о радикальных решениях, которые она приняла год назад.

По словам Светлицкой, тогда она решилась на увольнение с работы, где ее не ценили, съехала из некомфортной квартиры, а перед этим решила развестись. В результате ее привычный уклад жизни разрушился.

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«Леночка, ты в ПРАЙМЕ! Часто слышу эту фразу в последнее время. Это словно мой девиз, и не соответствовать ему уже нет возможности. Но сейчас не об этом. А о том, следствием чего является то состояние, которое ты видишь сейчас. Год назад я сделала много резких шагов в своей жизни — ушла с любимой работы, где меня не ценили, переехала из квартиры, которая была некомфортной для моей жизни, а еще раньше вышла из брака, в котором мне было тесно. Вся моя жизнь посыпалась. Это была цена новой Леночки. Она была только в моей голове, а вокруг были руины», — поделилась актриса.

Светлицкая вспомнила, что чувствовала себя разбитой и порой боялась, что «не вывезет», а в сторис выходила с улыбкой.

«Плюс 10 кг, разведенная, без стабильной работы, без мужа, с двумя маленькими детьми я чувствовала себя разбитой. Порой мне казалось, что я не вывезу. Я выходила к вам в сторис улыбающейся, и только опухшие от слез глаза меня выдавали», — добавила Елена.

Переломным моментом для знаменитости стало осознание того, что никто не придет ее спасать. Несмотря на поддержку друзей и близких, внутренний стержень и опору ей пришлось выстраивать самостоятельно. Сегодня актриса отмечает, что вышла в ту точку, о которой мечтала с детства, и решила поделиться своим опытом с другими девушками.

«И я молилась. Так я поняла, что никто не придет меня спасать. Да, я никогда не оставалась одна — всегда была поддержка от друзей и близких рядом, за что я безмерно благодарна. Но внутреннюю опору я должна была выстроить только сама. Это тот стержень, который не сможет пошатнуться ни при каких обстоятельствах. Я должна была стать сама себе опорой под ногами и опорой для своих детей. И Бог начал мне показывать подсказки, инструменты, практики, медитации, людей, которые вели меня к этой опоре. Кто-то посмеется, кто-то обесценит, кто-то покрутит пальцем у виска, но все это сработало. И сегодня я в той точке, о которой мечтала с детства. Разве имею я право замалчивать и не делиться с вами? Сколько девушек пишет мне о своем состоянии, отчаянии, боли, страхе уйти от мужа, с которым она несчастлива, своей нереализованности, постоянной усталости и просто отчаянии… Шаг за шагом, маленькими ступеньками мы будем менять свое состояние вместе. Я всем поделюсь», — написала Светлицкая.

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Новая фотосессия Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska