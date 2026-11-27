Как сейчас выглядят Мейбел и Эвелин

Автор: Коваленко Наталья

Жена Брюса Уиллиса показала подросших дочерей во время семейного отпуска в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Вторая жена голливудского актера Брюса Уиллиса, британская модель и предпринимательница Эмма Хеминг, поделилась в инстаграме редкими семейными кадрами с совместного отдыха с дочерьми. Звездная мама вместе с 14-летней Мейбел и 12-летней Эвелин отправилась в Австрию.

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Эмма рассказала, что они остановились в уникальном 400-летнем курортном отеле, территория которого уже украшена праздничным рождественским декором. На опубликованных кадрах видно, как заметно подросли девочки и как насыщенно семья проводит время. Звездная семья гуляла по парку с аттракционами, прыгала на батуте, каталась на качелях, занималась верховой ездой и даже обедала в необычном ресторане прямо в коровнике.

«Действительно особенный отдых в потрясающей и уникальной локации — 400-летнем отеле. Это идеальное место, чтобы провести время с детьми и моей давней подругой. Австрия, ты была волшебной», — поделилась впечатлениями Хеминг.

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг с дочерьми в Австрии instagram.com/emmahemingwillis