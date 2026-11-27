Исполнительница роли Морган ждет второго ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Звезда сериала «Никто этого не хочет» Джастин Люпе объявила о беременности

Американская актриса Джастин Лупе станет мамой во второй раз. Радостной новостью 37-летняя звезда сериалов «Никто этого не хочет» и «Наследники» поделилась в четверг, 26 ноября, во время празднования Дня благодарения.

Читай также: Камалия заявила о попытке отравления и шантаже интимными фото

Актриса опубликовала в инстаграме семейные фото, на которых позирует вместе со своим мужем, художником Тайсоном Мейсоном, их двухлетней дочерью Эллис и домашним питомцем. На снимках актриса продемонстрировала округлившийся животик, украшенный забавным праздничным рисунком индейки.

«Благодарна за все, что сегодня готовится и уже полностью испеклось», — с юмором подписала пост Лупе.

Джастин Лупе и Тайсон Мейсон впервые стали родителями в августе 2024 года. Официально пара поженилась в феврале 2025 года на скромной церемонии в Беверли-Хиллз.

Джастин Люпе беременна во второй раз instagram.com/mejustinelupe