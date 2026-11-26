Екатерина Кузнецова прогулялась днем в мини со шлейфом, а вечером – в кэжуале.

Екатерина Кузнецова – 39-летняя украинская актриса – проводит время в солнечной Барселоне. Из Испании она поделилась серией солнечных фотографий.

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Для прогулки по городу публичная персона выбрала черное короткое платье с ремешком и длинную накидку в тон. Образ дополнили солнцезащитные очки, подвеска и прозрачные мюли.

На кадрах Кузнецова продемонстрировала стройные ноги и обнаженную спину, позируя на фоне городских улиц.

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

Тем временем в инстаграм-историях звезда сериалов показала рельефный пресс во время вечерней прогулки.

instagram katykino

instagram katykino

instagram katykino

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Кузнецова давно увлекается стильными фотосессиями. Раньше она, например, снялась в гранжевом образе на крыше.