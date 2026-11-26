Звезда рассказала об опыте курения травки

Автор: Коваленко Наталья

Украинская блогерша и экс-участница группы Kalush Orchestra Симбочка, настоящее имя которой Карина, в интервью для ютуб-канала Василия Тимошенко рассказала о своем прошлом опыте передозировки наркотическими веществами.

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Во время разговора ведущий вспомнил предыдущие слова девушки о плохом самочувствии после курения травы и поинтересовался, как часто она употребляет ее сейчас. Блогерша заверила, что полностью отказалась как от каннабиса, так и от алкоголя, перейдя только на айкос. По ее словам, сейчас она сосредоточена исключительно на спорте и контроле баланса белков, жиров и углеводов. В то же время Симбочка отметила, что и раньше курила нечасто.

«Вообще сейчас не курю. Перешла на айкос и все. Не нужно ничего. Ни алкоголь. У меня сейчас белки, жиры, углеводы. Сейчас спорт и только он. Все. Мое часто было это раз в год, раз в полгода. Мое чаще — это раз в месяц максимум», — объяснила Карина.

Отвечая на вопрос о передозировке, инфлюенсерша сначала заколебалась, стоит ли отвечать, из-за опасений, что интервью может посмотреть ее детская аудитория. Блогерша как мама чувствует большую ответственность перед юными подписчиками, поэтому решила использовать этот момент для предостережения.

Симбочка подтвердила, что у нее были случаи передозировки, и призвала зрителей никогда не пробовать никакие наркотические вещества. Она подчеркнула, что считает траву полноценным наркотиком, потому что все, способное изменять сознание, несет опасность. По словам блогерши, она рада, что смогла перерасти и пережить этот этап.

Описывая свое состояние во время передозировки, девушка упомянула о сильной тошноте, головокружении и потере сознания.

«Мы так это обсуждаем. Вдруг это будет смотреть детская аудитория. Я так боюсь. Это такая ответственность. Предостеречь их, возможно. Ребята, никогда не пробуйте вообще никакие наркотики. Если что, кто там говорит, что трава — это не наркотик, это наркотик. Это все наркотики и все, что меняет твою головушку, это все наркотики. Это все ужасно. Хорошо, что я это или переросла, или пережила. Когда ты куришь траву, то грань очень маленькая и тошнит плохо. Ты вырубаешься, ты ловишь вот такие звезды. Ну, это ужасно. Это реально ужасно. Если это очень сильный наркотик, то понятно, что там до смерти может привести. Это страшная вещь», — обратилась к зрителям Симбочка.