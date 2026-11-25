Мохаммад Захур поделился новыми подробностями личной жизни со своей бывшей избранницей-певицей.

Несмотря на развод, бывшие до сих пор часто путешествуют вместе

Мохаммад Захур – пакистанско-британский миллиардер, соучредитель музыкальной премии YUNA и бывший муж украинской певицы Камалии – впервые прокомментировал ее недавние высказывания о супружеской жизни. Предприниматель сказал, что слова артистки его задели.

Читай также: Дантес раскрыл причину своего неудачного брака с Дорофеевой

Ранее Камалия рассказала, что их брак с Захуром не был зарегистрирован в Украине. По словам исполнительницы, супруги имели документ, подтверждающий женитьбу в Пакистане. Также певица отмечала, что, несмотря на материальную заботу мужа, в отношениях ей не хватало любви.

Захур объяснил в интервью, что всегда старался подтверждать свои чувства конкретными действиями. Он признал, что не был слишком эмоционален и редко проявлял нежность словами, однако считал проявления заботы важнее хороших признаний.

Отдельно Мохаммад высказался по поводу заявлений Камалии об отсутствии официального брака. По его мнению, сам факт заключения супружеского союза является определяющим, независимо от страны или законодательства, по которому он оформлен. Захур назвал утверждение о том, что они не были замужем, безосновательными и с юмором заметил, что в таком случае мог бы считаться холостяком всю жизнь.

Читай также: Камалия рассказала о постоянных ссорах с бывшим мужем

Несмотря на противоречивые заявления бывшей, миллиардер подчеркнул, что сохраняет уважение к ней. Он признает право Камалии открыто выражать свое мнение. Захур также отметил, что не желает никому зла и предполагает, что в определенных моментах мог недостаточно хорошо проявить себя в отношениях. Так что и не реагирует остро на слова экс-жены.