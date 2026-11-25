Кристина Решетник отметила день рождения во Львове.

Кристина Решетник – блогерша и жена телеведущего Григория Решетника – отметила 37-й день рождения. Праздник именинница провела во Львове, где наделала фото на кровати со сладкими изделиями.

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Для особого случая Кристина выбрала элегантное платье, украшенное пайетками, и туфли на каблуке.

В своем инстаграме она поделилась размышлениями о новом годе жизни. Завсегдатайша соцсети отметила, что с возрастом все лучше понимает истинную ценность семьи. Среди самых больших своих сокровищ она назвала любимого супруга, троих сыновей и родителей. Кристина не отказывается от мечтаний, стремится продолжать любимое дело, развиваться, открывать новые возможности и сохранять веру в светлое и доброе.

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

Также виновница торжества подчеркнула, что для нее счастье заключается в присутствии близких людей, жизненных целях и понимании собственного направления. Важнейшим пожеланием в день рождения она назвала мир для Украины. Кристина мечтает, чтобы дети росли в спокойной стране, семьи были вместе, а украинцы могли уверенно планировать свое будущее.

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Напоследок блогерша поблагодарила за все, что имеет, и выразила любовь к жизни.

К слову, Григорий Решетник отметил день рождения в октябре. Тогда ему исполнилось 43.