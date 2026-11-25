Комик перенес химиотерапию и две операции

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский стендап-комик и юморист Тарас Яремий впервые публично поделился личной историей борьбы с тяжелой болезнью. В интервью для ютуб-проекта «37 вопросов» Ивана Казаркина 28-летняя звезда признался, что в детстве перенес онкологическое заболевание.

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По словам юмориста, тогда ему пришлось пройти курс химиотерапии и две операции. На фоне перенесенной болезни Тарас имел статус человека с инвалидностью вплоть до 2022 года. К счастью, недуг удалось полностью преодолеть.

«Я был маленьким, я был маленьким ребенком, у меня была онкология. У меня были химиотерапии, две операции. Все перенес. У меня была инвалидность до 2022 года. Все хорошо закончилось», — рассказал комик.

Несмотря на то, что онкология не оставила серьезных физических последствий, пережитое до сих пор влияет на отношение артиста к собственному здоровью. Яремий признается, что тревожно реагирует на любые нетипичные симптомы и регулярно проходит медицинские обследования. В частности, в 2022 году у него возникло сильное подозрение, что болезнь вернулась, однако врачи опровергли этот диагноз.

«Вроде последствий нет, но я постоянно проверяюсь. Был единственный нюанс, что в 2022 году я себя накрутил, что онкология вернулась. Когда я думал, что она вернулась, я очень сильно себя накрутил. Когда потом оказалось, что это не онкология, я очень сильно радовался», — поделился Тарас.