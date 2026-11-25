Лунный календарь на декабрь 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
Когда начинать важные дела в декабре 2026
Фото: magnific.com
Декабрь — насыщенный месяц, когда хочется успеть завершить все важные проекты, подвести итоги года и правильно настроиться на новые цели. Чтобы ваши планы реализовались легко и без лишних препятствий, при составлении расписания стоит учитывать лунные циклы.
Зная периоды роста и убывания ночного светила, вы сможете выбрать наиболее ресурсные даты для смелых начинаний и вовремя взять паузу в энергетически сложные дни.
Фазы Луны в декабре 2026 года
- Убывающая Луна: 1–8 и 25–31 декабря (подходящее время для завершения старых дел, расхламления и подведения итогов).
- Новолуние: 9 декабря (день перезагрузки и планирования, но не активных действий).
- Растущая Луна: 10–23 декабря (лучший период для старта новых проектов, переговоров и важных решений).
- Полнолуние: 24 декабря (пик лунной энергии, требующий эмоциональной сдержанности).
Благоприятные и неблагоприятные дни декабря 2026 года
- Самые благоприятные дни: 10, 12, 18, 21, 22, 23, 26, 27 декабря. Максимально гармоничные даты, когда любая инициатива получает мощную поддержку и приносит отличный результат.
- Хорошие даты: 11, 15, 19, 20 декабря. Подходят для рабочих встреч, решения бытовых вопросов и повседневных дел.
- Нейтральные дни: 1, 3, 4, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30 декабря. Спокойные периоды, в которые успех зависит исключительно от вашей внимательности и настроя.
- Не самые удачные числа: 2, 5, 6, 7, 8, 31 декабря. Возможны мелкие недоразумения и упадок сил, поэтому не стоит перегружать себя ответственными задачами.
- Самый неблагоприятный день: 9 декабря. Постарайтесь избежать конфликтов, риска и важных стартов, посвятив время отдыху.