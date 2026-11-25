Когда начинать важные дела в декабре 2026

Автор: Мельник Анна

Декабрь — насыщенный месяц, когда хочется успеть завершить все важные проекты, подвести итоги года и правильно настроиться на новые цели. Чтобы ваши планы реализовались легко и без лишних препятствий, при составлении расписания стоит учитывать лунные циклы.

Зная периоды роста и убывания ночного светила, вы сможете выбрать наиболее ресурсные даты для смелых начинаний и вовремя взять паузу в энергетически сложные дни.

Фазы Луны в декабре 2026 года

Убывающая Луна: 1–8 и 25–31 декабря (подходящее время для завершения старых дел, расхламления и подведения итогов).

1–8 и 25–31 декабря (подходящее время для завершения старых дел, расхламления и подведения итогов). Новолуние: 9 декабря (день перезагрузки и планирования, но не активных действий).

9 декабря (день перезагрузки и планирования, но не активных действий). Растущая Луна: 10–23 декабря (лучший период для старта новых проектов, переговоров и важных решений).

10–23 декабря (лучший период для старта новых проектов, переговоров и важных решений). Полнолуние: 24 декабря (пик лунной энергии, требующий эмоциональной сдержанности).

Благоприятные и неблагоприятные дни декабря 2026 года