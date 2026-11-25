Певица похвасталась отдыхом у моря

Автор: Коваленко Наталья

Миша Романова засветила стройное тело в купальнике на морском побережье instagram.com/misharomanova

Певица Миша Романова, которая во время войны живет на две страны — Украину и Германию, опубликовала в инстаграм-сториз пляжный снимок. Звезда похвасталась перед фанами отдыхом у моря.

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На свежем кадре бывшая участница «ВИА Гры» позировала на скалистом побережье. Романова демонстрировала на камеру подтянутую фигуру в крошечном бикини черного цвета на камнях у воды. Она откинула голову назад, подставив лицо солнцу.

Свой откровенный образ исполнительница дополнила темными очками. Миша не оставила отметку локации или подписи к фото, поэтому неизвестно, где именно она отдыхает.