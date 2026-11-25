Ирина Кудашова, которая нынче снимается в ситкоме Котляревский, также раскрыла свадебные планы.

Ирина Кудашова – украинская актриса, известная по сериалу "Школа" и комедийному ситкому "Котляревский" – поделилась подробностями личной жизни после помолвки. Предложение руки и сердца артистка услышала в живописном уголке Италии – на озере Комо. Теперь пара постепенно привыкает к новому статусу и обсуждает предстоящую свадьбу.

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Ирина рассказала, что появление помолвочного кольца внезапно не изменило их отношения. В то же время помолвка подарила влюбленным ощущение большей близости и осознание того, что они уже строят собственную семью. Актриса отметила, что эта новая страница делает их счастливыми.

Кудашова также с юмором вспомнила, что теперь во время бытовых споров есть особый аргумент, ведь именно любимый позвал ее замуж.

Подготовка к свадьбе пока идет на этапе обсуждений. Жених актрисы Борис уже дал ей свободу в организации праздника и заверил, что будет поддерживать ее решение. Так что впереди пару ждут общие разговоры и поиск идей.

instagram irinaa_kudashova

instagram irinaa_kudashova

instagram irinaa_kudashova

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Ирина добавила, что еще не слишком хорошо ориентируется в свадебных традициях, поэтому сначала планирует ознакомиться с ними. В то же время Кудашова желает отойти от привычных ритуалов и добавить к церемонии особые моменты, которые станут символом их семьи. В частности, она рассматривает возможность заменить традиционный бросок букета на что-то оригинальное.